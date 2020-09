Probleme imense pentru președintele Klaus Iohannis. Șeful statului a intrat în contact cu o persoană descoperită pozitiv la testul coronavirus.

Klaus Iohannis e în pericol!

Este vorba despre șeful Consiliului Județean Timiș, Călin Dobra. Acesta a fost confirmat deja cu COVID-19, după ce a intrat în contact cu o persoană cu coronavirus. De abia de aici încep problemele. Marți, acesta a fost prezent la un eveniment oficial, la care au participat, printre alții, președintele Klaus Iohannis și Nicolae Robu, primarul Timișoarei.

Călin Dobra și-a făcut testul după ce a intrat în contact cu o persoană infectată, iar rezultatul testului este pozitiv. Dobra este în izolare la domiciliu.

“SUNT POZITIV! Așa mă știți cu toții, un om pozitiv, din toate punctele de vedere. Ironia face să nu scap, însă, nici de un test pozitiv, pentru depistarea COVID-19. Am purtat mască, mi-am dezinfectat mâinile, am păstrat distanța, dar… undeva, ceva s-a întâmplat”, a scris Dobra pe Facebook.

Totuși, acesta spune că nu are niciunul dintre simptomele clasice ale infecției. “Sunt bine, nu am simptome. Am puțin nasul înfundat. O colegă din cabinet de la mine este pozitivă și atunci am mers toți să ne testăm. Am zis să fim siguri, restul colegilor sunt OK, numai eu am ieșit pozitiv. Stau în izolare 14 zile”, a declarat președintele CJ Timiș, conform libertatea.ro.

Călin Dobra s-a întâlnit marți cu președintele Klaus Iohannis, care a mers la aniversarea companiei Continental. Acolo au participat mai multe oficialități din Timiș, inclusiv Nicolae Robu, primarul Timișoarei.