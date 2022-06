Cu privire la acest subiect, Klaus Iohannis spune că acordarea de către Consiliul European a statutului de candidat la aderarea în UE a Ucrainei și Republicii Moldova este „o realizare istorică” .

„O realizare istorică astăzi, când Consiliul European acordă statutul de candidat pentru Ucraina și Republica Moldova”, a scris președintele Klaus Iohannis pe pagina sa de Twitter.

De asemenea, președintele mai spune că s-a ajuns la această decizie în urma unui sprijin puternic și a unor demersuri intense și că această decizie aduce speranță și încredere în viitorul european.

„Această decizie aduce speranță și încredere în viitorul european pentru oamenii din aceste țări și o mare responsabilitate pentru liderii lor”, a adăugat președintele României, Klaus Iohannis.

Totodată, președintele Klaus Iohannis a dat asigurări că România este pregătită să continue să susțină drumul european al acestor țări.

This decision brings hope and trust in the 🇪🇺 future for the people of these countries and great responsibility for their leaders. Romania 🇷🇴 stands ready to continue its support to 🇺🇦 🇲🇩 🇬🇪 on their European path.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis) June 23, 2022