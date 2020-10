La aceste întrebări ne-a răspuns Valer Hancaș, Director Comunicare și Corporate Affairs Kaufland România. Unul dintre cele mai impresionante cifre pe care ni le-a prezentat sunt cele legate de investiții:

„Kaufland avansează cu investiţiile în România, iar în acest an a dublat bugetul de investiții, la 300 milioane de euro. Anul trecut, Kaufland a investit în România 142 de milioane de euro. Bugetul de investiții din acest an vizează achiziția de terenuri, modernizarea magazinelor, tehnologii noi, expansiune și construcție. 2020 în planurile Kaufland înseamnă și un ritm accelerat de expansiune, ce vizează deschiderea a cel puţin zece magazine noi, viziune valabilă de asemenea pentru fiecare din următorii ani. Viziunea noastră este de a ajunge la 160 de magazine până în anul 2024. Pentru anul financiar 2020 (ce începe la 1 martie 2020 şi se încheie la 28 februarie 2021) compania are bugetată deschiderea a 13 noi magazine, dintre care cinci au fost deja inaugurate” a declarat reprezentatul Kaufland pentru Capital.

Livrările – noua zonă de expertiză a companiei

În contextul pandemiei, un segment important din consumatorii tradiționali s-au mutat în mediul online, din acest motiv, retailerul și-a extins serviciile de livrare la domiciliu.

„Am dezvoltat în ritm alert serviciul de livrări la domiciliu prin Glovo, extinzându-l la nivel național. În prezent, am ajuns la 80 magazine și 30 orașe, atât pentru serviciul de livrări la domiciliu standard, cât și pentru cel Hotline 65+. Pe acest palier, am extins gama de produse disponibile la comenzile online, atât în zona Food, cât și Non-Food, dar și de servicii de livrare la domiciliu, pentru a ajunge cât mai aproape de clienții care aveau nevoie să facă astfel cumpărăturile. Am lansat un proiect de livrări prin telefon, pentru persoanele vârstnice sau care nu pot ieși din casă.

Cu sprijinul Fundației Regale Margareta a României, Kaufland România și Glovo vin în sprijinul persoanelor de peste 65 de ani și celor cu dizabilități posibilitatea să comande telefonic, printr-o linie specială dedicată. Am avut chiar și 2500 de solicitări telefonice zilnice și suntem bucuroși că am putut asigura livrări gratuite pentru aceste comenzi. La începutul proiectului am listat articole de strictă necesitate, însă ne-am pliat foarte mult pe feedback-ul pe care îl primeam în timp real de la clienți și am extins sortimentul” a declarat Valeriu Hancaș pentru redacția Capital.

Un pas în față pentru dezvoltarea infrastructurii din România

Majoritatea lumii ar fi suprinsă, dar Kaufland a realizat o performanță pentru infrastructura modernă de la noi din țară. „Am continuat investițiile în sectorul ecologic de transporturi și contribuția la dezvoltarea unei infrastructuri sustenabile pentru România. În iulie, am extins rețeaua de stații de încărcare a mașinilor electrice la nivel internațional printr-o investiție proprie, de peste 150.000 euro și am creat un nou coridor, de 500 km, ce leagă România de Republica Moldova.” – încurajând un mod de viață sustenabil și mult mai prietenos cu mediul, rețeaua de hipermarketuri a ajuns să ofere românilor cu mașini electrice posibilitatea de a se deplasa până în țara soră. Pe lângă asta, rețeaua de încărcare rapidă a mașinilor electrive acoperă și 23 de orașe de la noi din țară, un serviciu oferit gratuit de către Kaufland, conform declarațiilor conducerii.

Peste 20 de proiecte sociale doar în anul 2020

Până în luna septembrie, Kaufland a contribuit cu 2 milioane de euro pentru lupta autorităților și comunității civice împotriva covid-19.

„Am decis redirecționarea bugetelor alocate pentru programele noastre de granturi În stare de Bine și Start ONG, pentru susținerea de inițiative care să ajute grupurile vulnerabile, copiii, familiile nevoiașe, comunitățile cu posibilități reduse, vârstnicii, persoanele care suferă de boli grave să aibă acces la bunuri și servicii de maximă necesitate, în această perioadă. Ne-am dorit ca în acest mod să sprijinim și să motivăm ONG-uri să se mobilizeze în lupta cu pericolul invizibil;

Am lansat proiectul Școala pe Net, o platformă educațională cu resurse pentru a sprijini cadrele didactice să se familiarizeze cu noul sistem de predare, și care a fost construită în doar 5 zile de 4 ONG-uri, cu susținerea noastră și sprijinul Ministerului Educației și Cercetării din România. Am vrut să venim în întâmpinarea nevoilor acute ale profesorilor si elevilor, ce au decurs din mutarea actului didactic în mediul digital;

Am contribuit la derularea proiectului #ACUM, prin intermediul căruia au fost oferite peste 45.000 de porții de mâncare cadrelor medicale din 5 spitale din București, precum și persoanelor vulnerabile, în parteneriat cu restaurantul Kané – New Romanian Cuisine, devenit bucătărie comunitară în perioada pandemiei” – acestea sunt doar 3 dintre proiectele cu impact social pe care Kaufland le-a promovat la noi în țară.

Dacă doriți să aflați mai multe despre retailerul care iubește România, revista Top 300 Companii vă oferă date inedite despre investițiile în România și despre modul în care Kaufland a reușit să facă față crizei medicale.

