Sâmbătă, la Conferinţa de Securitate de la Munchen, Kamala Harris, vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, şi Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, s-au întâlnit şi au discutat despre efectele teribile pe care războiul din Ucraina le are asupra întregii lumi.

Iată ce au avut apoi de transmis cei doi lideri.

Cei doi lideri au condamnat ţările care sprijină Federaţia Rusă, fie din punct de vedere politic, fie militar.

„Premierul şi vicepreşedinta Harris au condamnat acele ţări care au sprijinit eforturile lui Putin din punct de vedere politic şi militar”, se arată într-un comunicat de presă transmis de biroul premierului Regatului Unit.

Mai mult, Kamala Harris şi Rishi Sunak au subliniat amândoi că războiul din Ucraina a devenit un război global, din mai multe puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere al securităţii alimentare şi energetice.

„Ei au fost de acord că războiul lui Putin în Ucraina este un război global, atât în ceea ce priveşte impactul său asupra securităţii alimentare şi energetice, cât şi în ceea ce priveşte implicaţiile sale asupra normelor acceptate la nivel internaţional, cum ar fi suveranitatea”, se mai arată în comunicatul venit de la biroul premierului Rishi Sunak.

I’m here in Germany for this year’s @MunSecConf, joining world leaders like @VP Harris & @Bundeskanzler to discuss security challenges – particularly Putin’s horrific war in Ukraine.

I have urged delegates to double down on their military & political support for Ukraine. pic.twitter.com/DTqwMY1SZR

— Rishi Sunak (@RishiSunak) February 18, 2023