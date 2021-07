Judecătoarea CSM Andrea Chis, ținta unui atac dur din partea unui avocat: Nu ne puteți cenzura prin aplicarea unor sancțiuni

Cristian Gîndac a explicat de ce avocații trebuie să se bucure de libertatea de exprimare în spațiul public, amintind și abuzurile comise de către magistrați.

„Dupa ce am lecturat ‘lectiile predate’ de catre distinsa doamna Andrea Chis, am constatat cu dezgust ca dansa, in rolul sau de lector, a inceput sa ‘ne tina un curs’ despre cum ar trebui sa ne exercitam noi profesia, ce inseamna ‘exercitiul normal al profesiei’ si despre atitudinea institutionala pe care are trebui sa o aiba UNBR-ul.

Ceea ce ma frapeaza pe mine cel mai mult din sustinerile dansei este urmatoarea afirmatie: ‘Eu cred ca este cu mult o depasire a discursului public permis avocatului individual, dar cu atat mai mult institutiei care reprezinta avocatura’. Adica stimabila doamna judecator ne spune ca nu doar in sala suntem cenzurati (fie la continut, fie la durata), ci si in spatiul public”, a transmis avocatul Cristian Gîndac.

Un pumn în gură individual și instituțional

De asemenea, acesta a transmis că judecătoarea CSM încearcă „să pună pumnul în gură” avocaților dar și UNBR-ului.

„Adica o intamplare recenta din sala de judecata, unde o colega care reprezenta un inculpat, in procedura de camera preliminara, solicita, printre altele, eliminarea fizica de la dosarul cauzei a declaratiei date anterior de clientul sau, in calitate de martor, la care doamna procuror, pe un ton iritat, ii raspunde ca noi, avocatii, tot invocam pe CP faptul ca i s-a incalcat dreptul la aparare inculpatului din diverse motive, sens in care ‘mi-am permis’ sa-i precizez distinsei doamne procuror ca, din cate stiu, nu trebuie sa trimit la Parchet apararea formulata de mine, ca sa imi fie verificata sub aspectul legalitatii si temeiniciei, inainte de a o inregistra la instanta si inainte de a o sustine. Despre cenzurarea afirmatiilor.

Asadar, doamna Chis, alaturi de multi altii, incearca sa ne ‘puna pumnul in gura’ atat noua, in mod individual, cat si institutional UNBR-ului, pentru ca, in opinia dansei, nu e bine ceea ce am facut. Asa cum spunea o colega, libertatea de exprimare a avocatului este mai larga decat cea a magistratului, in public, unde nu ne puteti cenzura prin restrictionarea timpului sau prin aplicarea unor sanctiuni. Analizand prin comparatie profesia de avocat cu cea de judecator sau procuror, e si normal sa fie asa. Ar fi chiar culmea ca acestia sa nu aiba o obligatie de a fi rezervati in sustinerile pe care le au, raportat la statutul pe care il detin. Daca stam si analizam, avocatul apara interesele private ale clientului sau, interesul fiind sa obtina, in limitele legii, cea mai buna solutie pentru acesta, pe cand un judecator trebuie sa fie impartial si sa nu aiba niciun interes in cauza”, a completat acesta.

Condamnarea avocatului Robert Rosu

Mai apoi, avocatul a spus că speră ca judecătoarea să nu aibă nevoie „vreodată de servciile vreunuia dintre noi, cei cărora încercați să le închideți gura de câte ori aveți ocazia”.

„Cu privire la autoritatea judecatoreasca a acelor hotarari, ne spune ca nu au nicio legatura cu condamnarea avocatului Robert Rosu, pentru ca acestia au fost ascultati cu privire la Padurea Snagov, iar avocatul a fost condamnat pentru Ferma Baneasa. Si mai spune ca precizeaza doar o chestiune factuala, care nu are legatura cu condamnarea. Punctul culminant, care lipseste din lectia predata noua, este vizavi de audierea judecatorilor in calitate de martori, cu privire la solutiile pronuntate. Deci totul OK pana aici, nimic absurd. Apropo, daca o sa ajungeti vreodata pe la DNA, in aceeasi situatie ca si judecatorii din dosarul amintit, sa fiti intrebata daca vi se pare temeinica si legala solutia pe care ati pronuntat-o intr-un anumit dosar, sa ne spuneti ce emotii ati trait.

Legat de judecatile de valoare, nu trebuia ‘sa o dea asa’ pentru a da bine, ca totusi, dansa a participat la conferinte alaturi de presedintele UNBR si decanul Baroului Bucuresti si sa ne spuna ca si dansii cunosc rolul cailor de atac. Nu contesta nimeni acest lucru, dar e cel putin bizar ca solutia sa fie diametral opusa (cu unele exceptii: a intervenit prescriptia, s-a retras plangerea prealabila, a intervenit decesul inculpatului etc.).

Nu are nicio relevanta deontologia cu condamnarea unui avocat care si-a exercitat profesia in limitele conferite de Legea 51/1995 si a statutului. Mai nou, CSM-ul ne spune si noua cand am savarsit o abatere disciplinara? Diferenta intre exercitiul normal al profesiei de avocat si incalcarea codului deontologic se va transa prin cercetarea disciplinara, prin care se va stabili daca a existat o incalcare a codului deontologic, iar in caz afirmativ, care este sanctiunea.

PS: In sala, cand se iau cauzele inaintea ta, chiar daca nu ‘au avocat’, sa tacem; cand vezi ca se reduce onorariul ca nu e proportional cu munca prestata, sa tacem (v-ati facut un obicei de a aprecia si evalua munca avocatilor si sunt curios la ce va raportati; ca idee, de-asta e profesie liberala, fiecare percepe onorariile pe care le considera corecte si care reflecta munca lor, dupa cum isi apreciaza fiecare munca si timpul); cand sunteti obligati sa stabiliti cauzele pe ore, din cauza pandemiei, dar toata lumea ‘sa vina pe la ora 8:30’ si maria sa, instanta, sa vina pe la 9, sa tacem; cand multi tratati avocatul din oficiu ‘doar ca sa fie procedura indeplinita’ si daca indrazneste sa faca o aparare, strambati din nas ca va incurca, sa tacem si atunci; cand ne acordati cuvantul si va uitati pe pereti sau va jucati bubble pe telefon, sa tacem si atunci; daca avem mai multe cauze care se suprapun, si ne permitem sa intarziem chiar si un minut si ne tineti lectii de punctualitate, sa tacem; cand formulam cerere pentru fotocopii, ca na, trebuie aprobata, si nu ne anunta nimeni daca si cand ni s-a aprobat si aflam doar daca mergem sa arhiva (ca in multe cazuri, telefonul de la arhiva e pur decorativ), sa tacem si atunci; sa mai spun?

PPS: Sper ca UNBR-ul sa nu va spuna ceea ce vreti sa auziti si sa faca ceea ce doriti, ci doar ceea ce trebuie, chiar daca suntem incomozi de multe ori!

PPPS: Sper sa nu aveti nevoie vreodata de serviciile vreunuia dintre noi, cei carora incercati sa le inchideti gura de cate ori aveti ocazia!”, a conchis avocatul.

