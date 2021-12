În ultimii doi ani Coca-Cola HBC România a investit 35 de milioane de euro în operațiuni, iar în 2021 19 milioane de euro într-o nouă linie ASEPTIC în fabrica din Ploiești, dedicată îmbutelierii Fuzetea. În materie de responsabilitate socială, compania a donat peste 400.000 euro și 244.000 litri de băuturi în timpul pandemiei. În fiecare an investesc 1 milion de euro în proiecte dedicate comunităților din România.

CAPITAL: Ce cifra de afaceri prognozati pentru 2021? Ce profit?

Jovan Radosavljevic: 2021 este al doilea an in care cererea pentru produsele noastre a fost afectata de pandemie. Acest lucru s-a reflectat si in performanta noastra financiara. In primele sase luni ale acestui an, spre deosebire de 2020, putem vorbi de o revenire. Volumele noastre au crescut cu peste 10%, pe fondul relaxarii restrictiilor si pe fondul unor vanzari foarte bune pentru ocazia de consum acasa. Chiar si in 2020, am reusit sa avem o performanta semnificativa pe anumite categorii, dar, per ansamblu, 2020 a fost sub 2019: cifra noastra de afaceri a fost de aproximativ 504 milioane euro, iar profitul net undeva la 70,75 milioane euro. Am continuat sa fim liderii pietei cu 1,2 miliarde de litri de bauturi produsi anual si cu o retea de peste 93.000 de clienti in Romania. Suntem constienti ca perioada incerta continua si ca revenirea noastra, ca si cea a celorlalte companii si a economiei, va depinde si de potentialul impact al noilor variante de Covid.

CAPITAL: Care este bugetul de investitii pentru 2021? Care sunt cele mai importante investitii din acest an? Cat veti investi in 2022?

Jovan Radosavljevic: In acest an, urmand strategia noastra de a accelera digitalizarea, am investit in noi modalitati de a opera. Am achizitionat 50% din capitalul social Stockday, platforma de comert online B2B dezvoltata de Heineken Romania.

Am continuat sa investim in operatiuni si sprijin pentru comunitati, in ciuda pandemiei. Numai in ultimii doi ani, am investit 35 de milioane de euro in operatiuni. Anul acesta am investit 19 milioane de euro intr-o noua linie ASEPTIC in fabrica din Ploiesti, dedicata imbutelierii FUZETEA. Am lansat KeelClip, ambalajul colectiv pentru doze, din carton biodegradabil si reciclabil, in urma unei investitii de 2 milioane de euro in fabrica din Timisoara. Anul trecut, am investit 14 milioane de euro: 4,5 intr-o noua linie dedicata imbutelierii in sticla a bauturilor, in fabrica din Ploiesti, si 9,5 in fabrica din Timisoara, pentru o noua linie PET.

Am continuat sa investim pentru a sprijini comunitatile din care facem parte. Ca sistem, impreuna cu partenerii de la Coca-Cola Romania, am donat peste 400.000 de euro si 244.000 litri de bauturi in timpul pandemiei. Colegii nostri au facut voluntariat, ne-am folosit resursele proprii in beneficiul comunitatii prin donarea de echipamente pentru testare Covid si producerea de viziere. Ne-am ajutat partenerii HoReCa, direct afectati de pandemie, prin multiple initiative printre care un plan de restart, oferte pentru livrare la domiciliu, kituri de siguranta, proiecte precum “Prima Coca-Cola e din partea noastra” etc. Am lansat platforma online Lucrez din nou, pentru a sprijini reconversia profesionala a celor care si-au pierdut locul de munca in timpul pandemiei si a-i ajuta sa se reangajeze. Anual, investim1 milion de euro in proiecte dedicate comunitatilor.

Romania este o tara foarte importanta pentru Sistemul Coca-Cola, este un hub regional de productie si inovatie. Suntem hotarati sa contribuim la dezvoltarea economiei si societatii romanesti, iar acest angajament se reflecta si in investitiile pe plan local. Vom continua asadar sa investim in operatiuni, oameni si comunitati.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocari cu care v-ati confruntat in acest an?

Jovan Radosavljevic: Cele mai mari provocari deriva din incertitudinea si volatilitatea care caracterizeaza mediul extern. Exista schimbari in comportamentul consumatorilor, exista incertitudine pe plan financiar, oamenii se tem sa nu se imbolnaveasca, unele afaceri nu supravietuiesc. Ne confruntam si cu o crestere a costurilor materiilor prime, o lipsa a unora dintre aceste materii prime, cum este de exemplu rPET (PET reciclat). Toate aceste lucruri sunt provocari pentru afacerea noastra, dar ne adaptam si ne antrenam constant rezilienta. Continuam sa ne concentram pe prioritatile stabilite – siguranta si bunastarea colegilor, partenerilor si comunitatilor, continuitatea operatiunilor. Am reusit sa facem asta si am invatat repede cum sa fim mai flexibili, mai dinamici si cum sa raspundem mai bine schimbarilor.

CAPITAL: Care sunt cele mai mari realizari ale ultimului an?

Jovan Radosavljevic: Cred ca doua dintre cele mai mari realizari ale echipei sunt faptul ca am reusit sa nu avem intreruperi la nivel de operatiuni, asigurand astfel continuitatea business-ului, precum si faptul ca am avut grija de siguranta echipei si partenerilor. Concentrandu-ne pe revenirea business-ului, am incercat sa devenim mai agili. Am continuat sa investim si ne mandrim cu asta. De exemplu, una dintre noile noastre linii de imbuteliere, dedicata produselor ambalate in sticla – echipa noastra din Ploiesti a reusit sa o implementeze pe cont propriu, folosing ochelari inteligenti pentru a se conecta cu experti din diferite parti ale Europei. Astfel, au reusit sa finalizeze instalarea acestei lunii la inceputul lui 2020, cand Romania era in carantina. Echipa din Timisoara a facut acelasi lucru pentru o linie deschisa acolo. De obicei, avem echipe mari de experti la fata locului, dar ne-am adaptat la noua realitate si am reusit sa finalizam cu succes aceste proiecte. Lansarea Costa Coffee in 2020 si achizitia a 50% din capitalul social Stockday in 2021 sunt alte realizari importante din aceasta perioada.

CAPITAL: Daca ar fi sa va caracterizati compania intr-o propozitie, care ar fi aceasta?

Jovan Radosavljevic: Suntem o companie care se adapteaza rapid, concentrandu-se pe crestere sustenabila, cu grija fata de oameni si comunitati.