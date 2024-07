Comitetul Internațional Olimpic (CIO) a anunțat astăzi că a încheiat un parteneriat cu Comitetul Național Olimpic (CNO) al Arabiei Saudite pentru a găzdui Jocurile Olimpice Esports inaugurale 2025 în Regatul Arabiei Saudite.

Acest pas revoluționar urmează anunțului recent al CIO conform căruia Comitetul Executiv al CIO (CE) a stabilit Jocurile Olimpice de Esports. Propunerea va fi făcută la sesiunea CIO, care va avea loc în ajunul Jocurilor Olimpice Paris 2024.

Durata parteneriatului dintre CIO și CNO saudit va fi de 12 ani, Jocurile Olimpice Esports urmând să aibă loc în mod regulat.

„Suntem foarte norocoși să putem lucra cu CNO saudit la Jocurile Olimpice Esports, deoarece acesta are o mare – dacă nu unică – experiență în domeniul esports cu toate părțile interesate. Jocurile Olimpice Esports vor beneficia foarte mult de această experiență.

Alteța Sa Regală Prințul Abdulaziz bin Turki Al Faisal, Ministrul Sportului și Președintele Comitetului Olimpic și Paralimpic din Arabia Saudită, au declarat că Arabia Saudită este extrem de încântată de colaborarea cu CIO pentru a deschide o nouă eră în sportul internațional.

Aceștia au subliniat că participarea la Jocurile Olimpice reprezintă una dintre cele mai mari onoruri pentru un atlet și s-a arătat mândru de contribuția la scrierea unui nou capitol în istoria olimpică, care poate inspira milioane de sportivi din întreaga lume.

„Arabia Saudită este extrem de entuziasmată de perspectiva de a se asocia cu CIO și de a contribui la deschiderea unei ere complet noi pentru sportul internațional. Credem că participarea la Jocurile Olimpice este una dintre cele mai mari onoruri pe care un atlet le poate obține. Și suntem mândri să sprijinim scrierea unui nou capitol în istoria olimpică, care are potențialul de a inspira noi vise și noi ambiții pentru literalmente milioane de sportivi din întreaga lume.

Parteneriatul vine într-un moment de creștere semnificativă a sportului în general în Arabia Saudită și este condus de transformarea socială și economică a țării în cadrul Vision 2030.

Începând cu 2018, Regatul a fost însărcinat cu furnizarea unora dintre cele mai mari evenimente sportive globale, organizând peste 100 de evenimente internaționale pentru sportivi de ambele sexe, inclusiv esports, fotbal, sporturi cu motor, tenis, echitație și golf, atrăgând peste 2,6 milioane de fani sportivi.

Ca urmare, sportul a devenit o parte din ce în ce mai importantă a vieții de zi cu zi în Arabia Saudită, la toate nivelurile, de la amatori la elite. Nivelurile generale de participare la sport au crescut de peste trei ori din 2015 până la aproape 50 % din populația țării.

Numărul federațiilor sportive a crescut, de asemenea, de trei ori în această perioadă, de la 32 la 98, Federația saudită de sporturi electronice fiind un exemplu al creșterii în curs. Până la 67% din populația saudită se consideră jucători, iar numărul jucătorilor profesioniști de esports care urmează o carieră cu normă întreagă este în continuă creștere, ajungând în prezent la 100.

Sportul feminin, în special, a cunoscut o creștere rapidă, iar aproape jumătate din cei 23 de milioane de jucători din regat sunt femei. În prezent, există, de asemenea, peste 330 000 de sportive înregistrate și aproape 40 de echipe naționale feminine care concurează la nivel internațional.

Sportul de masă este, de asemenea, înfloritor, iar sportul face parte integrantă din programa școlară pentru toate fetele, după cum demonstrează cele 70 000 de eleve care joacă în fiecare săptămână în liga școlară de fotbal.

Pe lângă practicarea sportului, reformele aduse reglementărilor asigură reprezentarea femeilor în consiliile de administrație ale tuturor federațiilor sportive, în prezent fiind numite peste 100 de femei, inclusiv șapte președinți de federație. În plus, toți sportivii, femei și bărbați, primesc exact același nivel de remunerare atunci când sunt la datorie la nivel național în sportul lor.

„Să fii martor la tendințele în creștere ale participării femeilor în esports este foarte interesant. Am avut onoarea de a lucra pentru emanciparea femeilor în sport și în societate în ansamblu în cadrul Vision 2030 și sub conducerea Alteței Sale Regale Prințul Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prinț Moștenitor și Prim Ministru, și am fost martoră directă la impactul pozitiv extraordinar al sportului pentru femei și fete.

Aștept cu nerăbdare Jocurile Olimpice Esports ca o oportunitate pentru o mai mare participare a femeilor din întreaga lume într-un spațiu sigur și incluziv”, a declarat Prințesa Reema Bandar Al-Saud, membră a CIO, membră a Consiliului de administrație al Comitetului Olimpic și Paralimpic din Arabia Saudită și președintă a Comitetului femeilor.

„Comitetul femeilor sub conducerea Prințesei Reema Bandar Al-Saud, membră a CIO, a fost esențial în promovarea sportului feminin în Arabia Saudită. Ei au lucrat îndeaproape cu CNO al Arabiei Saudite pentru a realiza acest progres. Având sprijinul lor pentru a avansa participarea femeilor, de asemenea, în esports este un angajament valoros. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea noastră”, a transmis Președintele Bach.