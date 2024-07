Jocurile Olimpice 2024. David Popovici s-a calificat în finala probei de 100 de metri liber de la Jocurile Olimpice de la Paris, cu al cincilea timp.

Update: La finalul cursei, David s-a declarat mulțumit de prestația sa și a declarat că va da totul în marea finală.

„Sunt foarte ok. Cel mai important lucru pe care îl aveam de făcut era să mă calific. După seara de ieri, am adormit destul de greu; oricum, m-am culcat târziu pentru că am avut tot felul de chestii de făcut. Masaj, masa pe care am luat-o târziu, test antidoping.

Dar m-am odihnit. Și o să mă odihnesc și în noaptea asta, iar mâine e ultima cursă de la concursul ăsta. O să dau tot ce am mai bun și tocmai de-asta nu o să fiu dezamăgit dacă nu va ieși cum e în capul meu. Ieri am avut trac. A fost o finală foarte încordată. Eram extrem de agitați și blocați în căpățânile noastre. Se vede pe fețele lor, pe fața mea. Nu suntem invincibili. Mulțumesc, mă duc să mă refac”, a declarat David Popovici.