Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a anunțat marți, 11 iulie 2023, că procesul de aderare a Ucrainei la NATO a fost scurtat prin eliminarea Planului de Acţiune pentru aderarea la NATO (Membership Action Plan – MAP), astfel, procesul de aderare la Alianța Nord Atlantică va fi într-un singur pas, ci nu în doi. În ciuda acestui fapt, Ucraina este invitată să adere la NATO „atunci când condiţiile o vor permite”.

„NATO va adresa Ucrainei o invitaţie de a se alătura alianţei militare atunci când „membrii sunt de acord şi sunt îndeplinite condiţiile”, a declarat, marţi, Jens Stoltenberg în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit spuselor sale, noul consiliu NATO-Ucraina va avea prima reuniune miercuri, 12 iulie 2023, în acest organism, membrii având statut „egal”. Totodată, statele aliate a luat decizia de a furniza armatei Ucrainei „un sistem multiaerian”, prin care țara vecină va fi „mai aproape de NATO”.

„Astăzi, aliaţii au convenit asupra unui pachet care are trei elemente centrale, pentru a aduce Ucraina mai aproape de NATO. În primul rând, un nou pachet multianual de asistenţă pentru Ucraina, pentru a permite tranziţia de la era sovietică la standardele NATO în materie de pregătire şi doctrine, în scopul facilitării reconstrucţiei sectorului ucrainean al apărării. (…)

În al doilea rând, noul Consiliu NATO-Ucraina, un forum de consultări în situaţii de criză şi decizii. Ne vom reuni de pe poziţii de egalitate. Aştept să avem sesiunea inaugurală mâine, cu participarea prepedintelui Volodimir Zelenski.

În al treilea rând, reafirmăm că Ucraina va deveni membră a NATO. Am stabilit să eliminăm cerinţele din cadrul Planului de Acţiune pentru Integrare. Acest lucru va modifica parcursul Ucrainei spre integrare, trecându-se de la un proces în două etape la un proces într-o singură etapă.

Am stabilit clar că vom emite o invitaţie adresată Ucrainei pentru a deveni membră NATO când aliaţii vor fi de acord şi când vor fi îndeplinite toate condiţiile. Acesta este un pachet de susţinere important pentru Ucraina şi un parcurs clar pentru a deveni membră NATO”, este mesajul complet al lui Jens Stoltenberg.

Cu o zi în urmă, ministrul Afacerilor Externe din Ucraina, Dmitro Kuleba, a anunțat că decizia de eliminare a Planului de Acțiune pentru aderarea la NATO a fost deja luată.

„În urma unor discuții intense, aliații NATO au ajuns la un consens cu privire la eliminarea MAP din calea Ucrainei spre aderare. Salut această decizie mult așteptată care ne scurtează calea către NATO. Este, de asemenea, cel mai bun moment pentru a oferi claritate cu privire la invitația către Ucraina de a deveni membru”, a scris, luni, Dmitro Kuleba pe contul său de Twitter.

Following intensive talks, NATO allies have reached consensus on removing MAP from Ukraine’s path to membership. I welcome this long-awaited decision that shortens our path to NATO. It is also the best moment to offer clarity on the invitation to Ukraine to become member.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 10, 2023