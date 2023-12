Celebrul actor american Jean-Claude Van Damme a transmis un mesaj către români, de 1 Decembrie. Mesajul i-a impresionat atât de mult pe unii dintre concetățenii noștri, încât îl recomandă deja pentru funcția de președinte.

Vedeta a transmis mesajul folosind platforma de socializare TikTok. Aici, îl putem vedea pe actor în timp ce ascultă imnul României în mașină. Unii spun că pare pătruns de spiritul sărbătorii. Pe lângă ascultarea imnului, Jean-Claude Van Damme a transmis și un mesaj.

Deși înregistrarea nu este recentă, românii s-au bucurat nespus să îl vadă pe popularul actor în această ipostază inedită pentru un american. Reacțiile fanilor lui din România au fost înflăcărate. Cineva chiar l-a invitat să îi ia locul lui Klaus Iohannis:

Unii i-au transmis mulțumiri pentru faptul că le-a îmbogățit copilăria cu filmele sale:

„Din cauza ta mă băteam cu frati-miu când se termina filmul cu tine. Eu eram Van Damme și frati-miu Bruce Lee”, „Un mare actor! Care nu e plin de figuri că alții! Un om care s-a îndrăgostit de România! Cu filmele lui am crescut!”, „Numai eu am senzația că Van Damme e român? Am crescut cu filmele lui”, „Este mai român că românii…te respect, cu tine am crescut…”, au mai spus alți internauți.