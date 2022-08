Cel puţin cinci rachete lansate de armata chineză în cursul exerciţiilor militare de amploare lansate în jurul Taiwanului ca reacţie la vizita lui Nancy Pelosi, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din SUA, au căzut în apropierea Japoniei.

Ministerul Apărării de la Tokyo a comunicat că cinci rachete chineze au căzut în zona economică exclusivă a Japoniei. Guvernul Japoniei a transmis o notă de protest Chinei, conform cotidianului La Repubblica.

Takeyoshi Mori, adjunct al ministrului nipon de Externe, l-a sunat pe ambasadorul Chinei, Kong Xuanyou, pentru a condamna vehement incidetul. Guvernul de la Tokyo cere Beijingului să oprească imediat exerciţiile militare din jurul Taiwanului.

„Faptul că au căzut rachete în apele noastre, în zona economică exclusivă, reprezintă o problemă gravă care vizează securitatea noastră şi siguranţa cetăţenilor. Acţiunile Chinei au impact grav asupra păcii şi stabilităţii regionale şi asupra comunităţii internaţionale”, a afirmat Takeyoshi Mori, citat de site-ul sankei.com.

China a lansat joi o serie de rachete balistice care au aterizat în apele Taiwanului, pe fondul unor exerciții militare de amploare la o distanță foarte mică de țărmul insulei. Mai exact, Beijingul a lansat 11 rachete balistice Dongfeng de la o instalație militară din apropiere înspre apele din jurul Taiwanului, potrivit guvernului de la Taipei.

De asemenea, China a confirmat că a desfășurat peste 100 de avioane militare spre Taiwan.

„Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a desfășurat peste 100 de avioane de luptă, bombardiere și alte tipuri de avioane de război în spațiul aerian din nordul, sud-vestul și sud-estul insulei Taiwan”, a scris pe Twitter People’s Daily, un canal de știri de stat.

Această informație vine în contextul în care forțele chineze au publicat imagini cu un atac cu rachete în direct al Forței sale de rachete din Teatrul de Est. Clipul a arătat un focos impunător care era desfășurat din spatele unui vehicul militar într-o zonă împădurită.

WATCH: PLA Eastern Theater Command Rocket Force launched conventional missiles to designated waters in the east of the island of Taiwan on Thu pic.twitter.com/WpFURLeN8X

— Global Times (@globaltimesnews) August 4, 2022