Jandarmeria Română are un nou șef. Alin Mastan a fost până în februarie 2017 şef al Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sălaj.

În ultimele 10 luni a condus Jandarmeria Română prin împuternicire.

Mastan a obținut cea mai mare notă, în timp ce Bogdan Enescu, care se înscrisese la concurs, nu s-a prezentat. Enescu este cercetat de DNA pentru că ar fi încasat ilegal sute de ore suplimentare.

Alin Mastan, a fost la conducerea Jandarmeriei din București inclusiv în timpul protestului din 10 august 2018, dar nu a coordonat operativ intervenția, pentru că s-ar fi aflat în concediu.

De altfel, el a și fost audiat ca martor în dosar de procurorii DIICOT, potrivit g4media.ro.

Colonelul Alin Mastan a fost până în februarie 2017 şef al Serviciului Ordine şi Siguranţă Publică din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Sălaj, când a fost detaşat la Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti.

Trebuie precizat faptul că, în iulie 2020, Direcția Generală de Audit Intern a Ministerului Afacerilor Interne a declanşat verificări la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR) și, apoi, a sesizat DNA.

Foștii șefi ai Jandarmeriei au fost puși sub urmărire penală

Șeful Jandarmeriei și foștii șefi au fost puși sub urmărire penală pentru infracțiunea de uzurpare a funcției din Codul penal coroborate cu articolul 13 indice 2 din legea 78/2000 privind sancționarea faptelor de corupție.

În consecință, șeful Jandarmeriei Române, colonelul Bogdan Enescu, și foștii șefi, colonelul Ionuț Cătălin Sindile și generalul Constantin Florea, au fost puși sub acuzare de DNA pentru că ar fi încasat ilegal sute de ore suplimentare, prejudiciul fiind de peste 80.000 de lei.

Doar în cazul șefului Jandarmeriei, Bogdan Enescu, prejudiciul se ridică la peste 40.000 de lei. El și-ar fi aprobat singur efectuarea și plata a aproape 900 de ore suplimentare, fără acordul șefului ierarhic superior, adică al chestorului Bogdan Despescu.

În plus, potrivit Codului Muncii, după efectuarea orelor suplimentare, angajatul are dreptul să își ia zile libere și, numai dacă în următoarele 60 de zile, nu i se dau zile libere, orele suplimentare îi sunt plătite, însă plafonat, în limita a 180 de ore suplimentare pe an.

Nici aceste prevederi nu ar fi fost respectate de colonelul Enescu.