În urma deciziilor luate de Vladimir Putin cu privire la invadarea Ucrainei, activiștii din Elveția au inițiat o petiție pentru ca fosta gimnastă Alina Kabaeva, despre care se spune că este iubita liderului de la Kremlin, să fie expulzată din țara, asta după ce au apărut informații în presă că ea ar fi în Elveția.

Alina Kabaeva ar fi fost trimisă de Vladimir Putin în Elveția, acolo unde locuiește într-o cabană, alături de cei patru copii ai ei și ai liderului de la Kremlin.

Într-o postare pe Twitter, cel mai mare canal de Telegram care furnizează știri din Belarus arată că petiția a fost semnată de 30.403 oameni.

Se pare că aceasta nu este singura petiție care o are în prim-plan pe iubita lui Vladimir Putin.

În altă petiție se cere ca toate medaliile și titlurile olimpic obținute de gimnasta rusă de-a lungul carierei sale să fie retrase.

Amintim că aceasta este una dintre cele mai decorate gimnaste din istoria gimnasticii ritmice, ea având două medalii olimpice, 14 medalii la Campionatul Mondial și 21 de medalii la Campionatul European.

Activists have created a petition to the #Swiss authorities to expel Putin’s mistress, #Russian athlete Alina Kabaeva, from the country.

The petition has already been signed by 30,000 people. pic.twitter.com/d8yUTWMEOS

— NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2022