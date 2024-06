O inovație recentă în acest domeniu este un nou robot de parcare, care poate fi controlat printr-o telecomandă. Acest robot, având forma unei platforme, poate fi plasat sub mașină, mutat, ridicat și repoziționat.

Funcționalitatea sa permite mutarea mașinilor parcate necorespunzător pentru a facilita manevrele celorlalți șoferi.

China ocupă din nou poziția de lider într-o nouă tehnologie, iar în domeniul robotică nu pare să existe o altă țară care să rivalizeze cu aceasta.

De asemenea, au capacitatea de a reloca mașinile parcate prost și de a facilita manevrele altora. Acesta este motivul pentru care sunt deja utilizate în parcări, centre comerciale și aeroporturi.

Dar ele sunt folosite și de poliție pentru a-i pedepsi pe șoferii care parchează în mod interzis, ducând mașina la depozite unde proprietarul trebuie să meargă să o ridice și să o ia după ce plătește amenda corespunzătoare.

The Chinese police have a „Valet” robot. It is a low cart with retractable wheel handles that can move cars.

The police will take them to the nearest legal parking lot pic.twitter.com/yxxkKV6s9C

