Se schimbă regulile pentru sute de mii de români!

Noi tarife şi amenzi în premieră pentru şoferii care nu respectă regulile privind parcarea în Capitală

Este vorba despre regulile privind parcarea în centrul Bucureştiului, care se modifică începând cu data de 15 august.

Se plătea şi până acum pentru parcarea în centrul Capitalei, însă nu existau amenzi pentru cei care nu achitau tarifele respective.

Acum însă, şoferii indisciplinaţi vor fi nevoiţi să achite 200 de lei pe zi, iar vehicului le va fi imobilizat prin blocarea roţilor, până la momentul când obligaţia de plată va fi stinsă.

Taxa de parcare se poate achita prin aplicația parking București, prin SMS la numarul 7458 sau cash în toate parcajele gestionate de Compania Municipala Parking Bucureşti S.A.

Potrivit ultimelor calcule realizate de Primăria Generală a Capitalei, municipalitatea deţine aproximativ 13.000 de locuri de parcare și intenţionează să crească acest număr până la 30.000 în zona centrală.

Cele mai multe locuri de parcare ale Primăriei se află în zona centrală a Bucureştiului, cu granițe la Calea Dudești (sectorul 3) sau Calea Moșilor (sectorul 2), cartierul Cotroceni (sectorul 5) și zona Băneasa din Nordul Capitalei.

Pe harta interactivă disponibilă pe parkingbucuresti.ro se pot vedea foarte uşor toate aceste locuri de parcare.

Cât costă tarifele de parcare şi abonamentele în Bucureşti?

Tarifele orare vor fi practicate în intervalul 7-23, de luni până vineri:

Zona 0 – 10 lei pe oră

Zona 1 – 5 lei pe oră

Zona 2 – 2,5 lei pe oră

Tariful pentru zona 0 și pentru zona 1 se aplică pentru primele 2 ore de utilizare a locului de parcare, iar după expirarea acestei durate se va aplica măsura suprataxarii, cu un cuantum echivalent cu dublul tarifului orar, pentru fiecare oră de depășire.

Riveranii pot beneficia de abonamente cu sau fără rezervarea locului de parcare, 24/7, în fiecare din zonele de tarifare 0, 1 sau 2 din București.

În cazul rezervării unui loc, riveranii din zona 0 vor plăti 900 de lei pe lună, 4.860 de lei pe semestru sau 8.640 de lei pe an. Riveranii din zona 1 vor plăti 700 de lei pe lună, 3.780 de lei pe semestru sau 6.720 de lei pe an. Riveranii din zona 2 vor plăti 400 de lei pe lună, 2.160 de lei pe semestru sau 3.840 de lei pe an.

Riveranii care vor abonament fără rezervarea unui loc vor trebuie să plătească în zona 0 suma de 200 de lei pe lună, 1.100 pe semestru sau 2.000 de lei pe an. În Zona 1, pentru un abonament fără lor rezervat se vor plăti 100 de lei pe lună, 550 de lei pe semestru și 1.000 de lei pe an. În Zona 2 tarifele vor fi de 80 de lei pe lună, 440 de lei pe semestru și 800 de lei pe an.

Abonamente pentru persoane fizice sau juridice

Persoanele fizice pot alege abonamente de o zi, o săptămâna, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare dintre zonele 0, 1 sau 2 ale Capitalei. Plata abonamentului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia.

Abonamentul în zona 0 va costa 75 de lei pe zi, 300 de lei pe săptămână, 1.050 de lei pe lună, 5.250 de lei pe semestru și 9.450 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 1 va costa 38 de lei pe zi, 150 de lei pe săptămână, 525 de lei pe lună, 2.625 de lei pe semestru și 4.725 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 2 va costa 15 de lei pe zi, 60 de lei pe săptămână, 210 de lei pe lună, 1.050 de lei pe semestru și 1.890 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-19.

Persoanele juridice pot opta pentru abonamente fără rezervarea locului de parcare de o zi, o săptămână, o lună, un semestru sau un an pentru fiecare din zonele 0, 1 sau 2, în intervalul orar 07:00-23:00 sau pentru abonamente cu rezervarea locului de parcare, pe o durată de o lună, un semestru sau un an, 24/7.

Abonamentul în zona 0 va costa 100 de lei pe zi, 400 de lei pe săptămână, 1.400 de lei pe lună, 7.000 de lei pe semestru și 12.600 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 1 va costa 50 de lei pe zi, 200 de lei pe săptămână, 700 de lei pe lună, 3.500 de lei pe semestru și 6.300 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-23.

Abonamentul în zona 2 va costa 20 de lei pe zi, 80 de lei pe săptămână, 280 de lei pe lună, 1.400 de lei pe semestru și 2.520 de lei pe an. Abonamentul este valabil în intervalul 07-19.

Plata tarifului permite utilizarea unui loc de parcare fără rezervarea sau nominalizarea acestuia. Posesorii de abonamente pentru zona 0 pot utiliza și locurile de parcare din zonele 1 si 2, iar cei care au abonamente în zona 1 pot utiliza și locurile de parcare din zona 2, pe perioada de valabilitate a abonamentului.