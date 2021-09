Vineri dimineață, la ora 11:45, Elon Musk s-a conectat în direct din Texas cu OGR din Torino, unde se desfășoară a doua zi a Italian Tech Week. Este cea mai așteptată întâlnire dintr-un afiș plin cu nume mari. Musk a vorbit despre Spațiu, viitor și noi proiecte într-o conversație cu președintele Stellantis, John Elkann, moderată de directorul cotidianului „La Repubblica”, Maurizio Molinari, scrie La Stampa.

Discuția a început cu o notă personală: Musk și Elkann s-au întâlnit în Sicilia, cu ani în urmă, și îi unește – dezvăluie miliardarul american – pasiunea comună pentru fotbal.

„Ce este după Marte?”, l-a întrebat Molinari pe Musk. „Este dificil să creăm civilizații pe Marte, un loc sigur, dacă reușim să punem bază acolo am putea pleca pentru a explora sistemul solar și alte sisteme solare, poate să găsim alte civilizații și acest lucru va restabili inevitabil rolul nostru în spațiu. Nu știu dacă că vom reuși să mergem dincolo de galaxia noastră, dar deja în a noastră poate vom întâlni o civilizație extraterestră”. Și, vorbind despre tehnologii extraterestre, Elkann a observat: „Dacă am putea inventa teleportarea, ar putea face explorarea Spațiului mai eficient și mai rapidă”.

Dar care este rețeta lui Musk pentru crearea de noi afaceri?

„Este greu să o faci și să o faci cu succes”, glumește el. „Nu recomand să o faceți dacă nu știți cu adevărat ce faceți, dacă nu sunteți sigur că vă puteți descurca. Primul sfat: nu creați o nouă companie. Dar dacă chiar doriți, atunci iată elementele de bază: să aveși un produs pe care cineva să îl dorească cu adevărat, care poate atrage multe persoane. Și, apoi, dedicați mult timp companiei: este ca o persoană, un animal, are propriul ciclu de viață, începe cu un câteva celule, apoi devine un nou-născut, un copil, un adolescent, un adult. Dimensiunile unei companii depind de locul în care se află în ciclul vital, este posibil să fie nevoie să o reconfigurați, să o refaceți de la zero, să o schimbați complet pe măsură ce crește”.

Diferită, însă, opinia lui John Elkann: „Am început prin a mă ocupa de industriile vechi, create în anii 1900, cum ar fi sectorul editorial și sectorul auto. Provocarea este să le transform în companii din secolul al 21-lea. M-am confruntat cu mai mult de trei crize, dar asta înseamnă să fii antreprenor, să îți asumi riscuri. Suntem pe un roller coaster, important este să nu ne deprimăm când coborâm și să nu ne bucurăm prea mult când urcăm”.

Crizele, deja: „Tesla a riscat falimentul de cel puțin șase ori în istoria sa”, povestește Musk. „Cel mai grav moment a fost între 2008 și 2009, eram foarte tineri, nimeni nu credea și investea, eram singuri, le-am cerut prietenilor bani pentru a plăti chiria casei, terminasem ceea ce câștigasem prin vânzarea de PayPal. Astfel, am făcut o ultimă încercare: a mers bine, împrumutul a fost închis în Ajunul Crăciunului din 2008: dacă nu am fi reușit, am fi fost distruși. Un alt moment dificil a fost între 2018 și 2019, cu naștere Model 3: trebuia să o facem să devină o mașină „de masă”, trebuia să înceapă producția în volume mari, dar trebuia să fie făcută bine și să genereze profituri, și a fost foarte dificil. În acel moment îmi amintesc că am vorbit mult cu John, mi-a fost alături, a fost un prieten”. Mai mult: Tesla a ales robotul italian de la Comau pentru mașinile sale.

Dar următoarea provocare, subliniază Molinari, va fi cum să obțineți energie electrică pentru a mișca mașinile viitorului. Soarele și vântul vor fi suficiente? „Trebuie să ne întoarcem la a vedea energia nucleară ca pe un lucru pozitiv. Dacă nu vrem să deschidem centrale noi, cel puțin să nu le închidem pe cele pe care le avem, acestea sunt sigure și cu siguranță mult mai puțin periculoase decât cele pe cărbune”, răspunde Musk. „Consider că energia solară este subestimată, dar dacă nu ar exista Soarele, Pământul ar fi o piatră lipsită de viață, fără nimic: Pământul funcționează cu energie solară, ajunge 1 Gwatt pe metru pătrat, este suficient să luăm numai o parte, foarte mică, pentru a avea energie pentru toți. Credeți că o fabrică solară de 200 km x 200 km ar putea da energie întregii Europe. Nu este atât de mult, nu-i așa? Ar fi suficient să luăm o bucată de pământ și să o dedicăm acestui scop. Pentru voi în Marea Mediterană este ușor, aveți mult soare”.

Pentru John Elkann, producția de energie implică în esență două provocări: costul energiei crește, în special pentru cărbune, gaz și uraniu. Și, apoi, trebuie să găsim o modalitate de a o produce fără a genera CO2, fără a polua, ba chiar curățând atmosfera”.

Molinari trece, apoi, la o altă aventură tehnologică a lui Musk, Neuralink, care explorează noi forme de interfață între om și computer. „Avem telefoane, computere, tehnologia care exploatează inteligența artificială, dar într-un mod ineficient. Neuralink poate ajuta relația noastră cu tehnologia, o poate face mai imediată. Apoi, mai este și ceea ce Neuralink poate face pentru tetraplegici sau tetraplici, care pot interacționa cu computerele folosind creierul, fără a fi nevoie de corp. Și să nu uităm posibilitatea de a extinde munca făcută de Neuralink la animale: în fond, știm foarte puține despre ele, că vor mâncare, apă, să iasă afară, să fie îmbrățișate și răsfățate; dar poate este mai mult, o viață secretă a câinilor pe care nu o cunoaștem și pe care Neuralink ne va face să o cunoaștem”, a adăugat Musk.

Ne așteaptă un mod de cyborg?

Elkann consideră că „vom asista la evoluția smartphone-urilor, sunt ochelarii, Neuralink este o altă evoluție, poate chiar putem comunica cu câinele nostru (Musk râde), cu un copac în grădină sau câinele cu noi”.

„Sunt optimist”, continuă Elkann, încurajat de Molinari să vorbească despre experiența sa de tată. „Copiii și familiile au rezistat pandemiei într-un mod incredibil, depășind multe probleme”. Musk adaugă: „Mai bine să fii optimist și să greșești decât să fii pesimist și să ai dreptate. Cel mai bun mod de a prezice viitorul este de a-l construi. Fiți optimiști, munciți, preluați controlul asupra viitorului vostru, asupra destinului vostru”.

După întrebările publicului, o surpriză: Musk îl prezintă pe șeful de cercetare al Space X, care este italian, născut într-un orășel din Valea Ossola, în Piemonte. „Lucrez aici de sute de ani (râde), am studiat la Universitatea din Milano, apoi la CalTech, în California, apoi la NASA. Toți prea lenți, în schimb la Space X dezvolt rachete, mă ocup de întoarcerea vectorilor din Spațiu, fac cercetări pe materiale. Și sunt multe de studiat: de la plăcile hexagonale negre, care datorează mult experienței maeștrilor din Sassuolo, dar lucrăm la utilizarea de materiale bizare în alt scop, chiar și pe laptele condensat cumpărat în Croația” (Musk cere clarificări și zâmbește).

John Elkann concluzionează: „Sper că veți putea veni în curând la Torino, este capitala spațiului din Italia, capitala mașinilor, capitala ciocolatei. Iată aici „ciocolata noastră spațială” pentru tine (Space Chocolate), știu că iubești ciocolata”, spune Elkann, în timp ce desface o ciocolată fondantă Peyrano.