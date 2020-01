Propun astazi Consiliului General inca un proiect de hotarare pentru imbunatatirea calitatii aerului in Capitala, etapa a doua a programului prin care urmarim eliminarea din traficul bucurestean a masinilor cu grad ridicat de poluare. Prin acest proiect, care se va derula in perioada 2020-2021, vom acorda 5000 de stimulente financiare, in valoare de 9000 de lei fiecare, bucurestenilor care locuiesc in centrul orasului, in schimbul casarii unui autovehicul non euro, euro 1 sau euro 2.

Posted by Gabriela Firea on Wednesday, 29 January 2020