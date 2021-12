Pentru Irina Rimes perioada pandemiei a însemnat un nou context de a căuta inspirație și creativitate. Rețeta succesului pentru artistă are în centrul său munca, iar de cele mai multe ori oamenii judecă fără să cunoască background-ul unei persoane. Irina Rimes a povestit pentru Capital din provocările pe care le-a întâmpinat pe parcursul carierei sale și cum determinarea și motivația pot fi cele mai bune instrumente pentru a-ți construi o carieră de succes.

CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

Irina Rimes: In general, viața mea e proiectul meu. Fiecare pas in viața personală duce către o decizie in viitor pe plan profesional și invers. În ultimii doi ani drumurile m-au dus prin Franța și am început să fac naveta, respectiv mi-am setat să fac și un proiect în franceză dacă tot bat drumurile pe-acolo. Am învățat limba franceză în câteva luni, acum vorbesc fluent și cred că este cea mai impresionantă realizare din 2020, pentru mine, desigur. Pe plan general m-am gândit să nu stau degeaba în pandemie și să scriu albumul Pastila, pe care îl gândisem demult și nu aveam timp să-l fac. Și cel de-al doilea album care se numește “Acasă” , pentru care am lucrat si la un proiect adiacent, o nouă strategie de lansare de album pe care o vom prezenta în curând, n-aș vrea să dau prea multe detalii pentru că nu-mi place să vorbesc înainte să fac. Dar, cu siguranță 2020- 2021 este o perioadă de trecere într-un nou, mare capitol al vieții mele, plin de noi proiecte, aspirații mai mari decât înainte și munca mai eficientă decât pana acum.

Care au fost marile provocări ale carierei tale?

Irina Rimes: N-aș știi să-ți spun, de obicei îmi calculez pașii ca să nu am probleme mari, sau cel puțin sa nu ma trezesc cu probleme neprevăzute. După cum știți, business -ul meu se bazează pe creativitate, valențe umane, baza este inspirația, nu este un lucru care se poate cuantifica din punct de vedere numeric. Și dacă au apărut probleme, de obicei ele s-au rezolvat, de asemenea, prin comunicare, lăsarea deoparte a orgoliilor, prin înțelegere și acceptare. Am o filozofie pe care o port cu mine de mulți ani, învățată de la cineva drag mie, care spune așa: Ai o problema? Da! Poți face ceva in privința asta ? Da! Atunci de ce te stresezi?! Și revenim: ai o problema? Da! Poți face ceva in privința asta? Nu! Atunci de ce te stresezi?!

Rețeta succesului pentru un artist de top

Irina Rimes: Pe primul loc sta munca. Există oameni care trebuie să muncească mai puțin, alții mai mult pentru a obține același rezultat. Pe nimeni nu interesează câte nopți ai muncit ca să obții ceva, toată lumea vede doar rezultatul. Tot ce contează este rezultatul . atât timp cat vei înțelege asta, nu vei avea frustrări că cineva obține mai ușor lucruri decât tine, atâta timp îți va fi mai ușor să treci prin viață. Acceptarea, cred eu, este una din cheile succesului. Eu sunt cutare și trebuie să muncesc N ca să obțin X. Dacă vreau X, sunt gata să fac tot ce-mi sta in puteri. Dacă nu, înseamnă ca nu vreau X chiar atât de mult. Și cum spunea profesoara mea de educație tehnologică, “ nu există nu pot, există nu vreau!”

Încă un lucru important de menționat ar fi acceptarea că nu pot să faci totul singur și că ai nevoie de oameni, echipă, prieteni, sprijin. Cu cat mai mare este lucrul pe care vrei să-l construiești, cu atât mai mulți oameni va trebui să convingi și nu doar odată, va trebui să-i convingi tot timpul, să-i inspiri tot timpul, cu vorbe, cu credințe pe care le ai și prin simplul tău fel de a fi. Atât timp cat vei Fi o inspirație, cuvântul tău va avea valoare în fața oamenilor.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Irina Rimes: N-am un program zilnic, mai mult pentru că munca mea este o muncă creativă, nu mă culc la o oră fixă, nu mă trezesc la oră fixă, nu mănânc tot timpul sănătos, nu fac tot timpul sport. Probabil se datorează și faptului că in anumite perioade îmi petrec nopțile în studiou și îmi dau organismul peste cap. Am tot timpul nevoie de vacanțe, de ieșiri, de experiențe noi pentru ca de-acolo îmi iau inspirația, din viața trăită la maxim și in extreme. Deci, n-as fi un model bun in materie de disciplina.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

Irina Rimes: Învățarea unei noi limbi, am fost foarte productiva din punct de vedere muzical, am semnat niște contracte importante pentru proiectul meu și am produs un nou hit, care este deja de 2 săptămâni locul 1 in topul pieselor difuzate pe radio.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

Irina Rimes: Desigur, am suferit financiar la fel ca fiecare dintre toți cei care au un business și cărora pandemia le-a scăzut dramatic veniturile. Dar n-am fost atât de afectată din punct de vedere moral pentru că perioada asta de timp liber pentru mine a venit și cu plusuri: Am avut timp să termin două albume, să-mi schițez strategiile pentru următorii cinci ani, să-mi schimb viața personală, Să mai stau cu mine, să am grijă de minte și de corpul meu, să învăț o limbă și să fiu mai prezent în familia mea. De aceea, îmi place să văd partea plină a paharului și să nu mă plâng de pierderile financiare pe care le-am avut, având în vedere că nu m-au făcut să sufăr în niciun fel. Eu pot să fiu fericită și cu bani și fără bani.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

Irina Rimes: În afara de muzica, nu. Poate doar călătoritul, dar acesta este Hobby-ul tuturor, bănuiesc. Cui nu-i place să călătorească?!

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

Irina Rimes: Toate cele menționate mai sus, cu toate că eu nu cred că există o diferență între femeie și bărbat în ceea ce privește succesul. Este o alegere pe care o faci În care nu există compromisuri, în care trebuie să fii puternică, unde trebuie să-ți asumi că poți să fii tratată dur, să joci dur la rândul tău, să te dedici sută la sută și Să-ți exploatezi toate resursele interioare si exterioare pentru a-ți atinge scopul.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

Irina Rimes: “Orice ai face, fă-o bine până la capăt”