Revista Capital: Care considerați că au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveti pentru anul în curs?

Irina Fodor: Anul 2021 a fost unul plin pentru mine, iar 2022 i-a urmat la fel de bogat. Anul trecut am început mai întâi prin a prelua, de la jumătate, sezonul 9 de la „Chefi la cuțite”, după aceea au urmat sezonul 4 „Asia Express” și primul sezon „Chefi fără limite”, iar în februarie, anul acesta, am prezentat live “Dancing on Ice” și mă pregătesc să plec în „America Express” pentru 2 luni.

R.C: Care au fost cele mai mari provocări pe care le-ați avut de-a lungul carierei si cum le-ați rezolvat?

I.F: În meseria asta, provocări apar la tot pasul, trebuie să te adaptezi rapid pentru că lucrurile pot deveni imprevizibile când te aștepți mai puțin.

Bineînțeles că am murit de frică la primul live ca reporter, că mă gândeam cum o să o scot la capăt dacă mă blochez, sigur că îmi făceam griji, atunci când eram reporter de teren, că poate nu o să îmi iasă materialul, normal că am în continuare emoții uriașe de fiecare dată când încep un proiect nou, dar de fiecare dată îmi aduc aminte că eu am ales să fac asta, în detrimentul altor meserii, că îmi place și că trebuie să-mi depășesc fricile și limitele.

Calea spre succes: seriozitatea

R.C: Care este rețeta succesului pentru dumneavoastră?

I.F: Cred că de mare ajutor este faptul că privesc în mod responsabil fiecare sarcină care îmi este atribuită, nu fac nimic doar pe jumătate, și sunt un om de cuvânt. Mie poți să îmi spui că ne vedem peste o lună în locul X, la ora Z, eu o să îmi notez undeva și o să fiu acolo fără să mai fiu sunată între timp.

Uite, eu lucrez în zona de entertainment, dar mi se pare că, în orice domeniu ai lucra, trebuie să dai dovadă de seriozitate. Colegii trebuie să știe că se pot baza pe tine, așa cum și tu ai nevoie să știi că te poți baza pe ei. Și nu în ultimul rând, ba chiar punctul cel mai important de pe listă, este să îți placă ce faci.

Asta vine la pachet cu multe lucruri bune și cu lejeritatea de a trece mai ușor peste momentele dificile din meseria ta, pentru că știi că îți place să te afli în locul acela.

R.C: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

I.F: Programul meu nu este unul clasic, am zile când sunt între proiecte și mă ocup exclusiv de copil și de casă, și zile în care familia nu mă mai vede la față, pentru că am filmări sau repetiții de la prima oră până noaptea târziu. Când mă întorc acasă, toată lumea doarme deja.

E un pic haos din punctul ăsta de vedere, dar te obișnuiești. Noi nu avem o rutină, fiecare face ce apucă, când apucă, pentru că și Răzvan are același program, însă până acum am reușit să ținem bine frâiele, ca să zic așa, pentru că ne ajutăm mult unul pe celalalt.

Nu avem sarcini desemnate în casă în mod fix: tu faci doar curățenie, eu doar mâncare, tu duci copilul la școală, eu scot gunoiul. Pur și simplu, sunt zile în care e posibil ca unul să le facă pe toate, zile în care să ni le împărțim și zile în care nu avem nimic de făcut.

Din ce în ce mai multe proiecte TV

R.C: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

I.F: Cele profesionale sunt proiectele TV în care am fost implicată, în rolul de prezentatoare, după mai bine de 10 ani de lucrat în televiziune, iar pe plan personal, mă bucur în fiecare zi că îmi e familia sănătoasă și că evoluăm în armonie și iubire unii cu alții. Acasă e bula mea de liniște și reîncărcare și prețuiesc fiecare secundă lângă copil și soț.

R.C: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

I.F: Îmi place mult să citesc, mă relaxează să îmi imaginez povești și personaje, îmi place să meșteșugăresc pe lângă casă și mi se spune că sunt destul de pricepută la asta (am chiar și propria trusă de unelte) și îmi place să grădinăresc. În general, am pasiuni destul de liniștite, pentru că am parte de suficientă adrenalină la muncă.

R.C: Cum v-ați caracteriza într-o singură frază?

I.F: Sunt un purtător de ADN vesel, sufletist, cu fața la joc. Sunt un cumul al celor care sunt și care au fost în viața mea.

R.C: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

I.F: I’ll try to die young as late as possible!