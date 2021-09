CAPITAL: Care au fost cele mai importante proiecte implementate în ultimul an? Ce proiecte aveți pentru acest an?

IRINA FIRSTOVA: Unele dintre cele mai mari proiecte implementate anul trecut au aparut din cauza pandemiei sau au fost accelerate de catre pandemie. Noi modalitati de lucru, accelerarea digitalizarii pentru a oferi noi moduri de invatare, cresterea capabilitatilor si bineinteles, siguranta angajatilor si mentinerea nivelului de angajament.

Prioritatea mea strategica este in continuare cultura companiei. De-a lungul carierei, m-am concentrat pe dezvoltarea talentelor si am avut privilegiul de a lucra alaturi de echipe valoroase, cu un potential incredibil. Pentru mine este o onoare sa imi pot urma aceasta pasiune aici, in Romania.

CAPITAL: Care au fost cele mai mari provocări pe le-ați avut de-a lungul carierei și cum le-ați rezolvat?

IRINA FIRSTOVA: Pe parcursul carierei, am intalnit multe provocari. Insa, indiferent de amploarea lor, solutia a stat mereu in faptul ca prioritatea o reprezentau oamenii si ca a existat o echipa care lucra indeaproape pentru a depasi acele provocari. Rezilienta, curajul, angajamentul si modestia sunt esentiale in fata unei provocari. Cred ca nimic sustenabil nu se obtine usor. Din experienta mea, trebuie sa muncesti din greu si sa dai ce ai mai bun, sa fii flexibil si deschis, uneori trebuie sa recunosti ca nu stii totul, ca nu ai toate raspunsurile si sa ceri ajutor. Trebuie sa stii de ce faci ceea ce faci. Si sa pui oamenii mereu pe primul loc. Sa actionezi in concordanta cu ce declari si oamenii vor urma aceasta viziune.

Rețeta succesului pentru Coca-Cola HBC România

IRINA FIRSTOVA: Oamenii, totul este despre oameni. Despre a face ceea ce spui ca vei face, despre a atrage talente, a le sustine, a le oferi oportunitati de crestere si a investi in oameni. Este despre a-i provoca sa isi atinga potentialul, sa ia initiativa, sa actioneze ca un tot unitar, sa ii implici si sa construiesti o cultura in care toti se simt mai mult decat inclusi: se simt mandri, inspirati si parte din ceva mai mare decat rolul lor.

CAPITAL: Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

IRINA FIRSTOVA: Am o multime de intalniri – cu echipa mea din HR, cu membrii echipei de senior management. Aceste intalniri sunt o sursa constanta de informatii valoroase si o modalitate foarte buna de a lucra impreuna, de a veni cu totii cu idei la diverse provocari sau solutii pentru varii situatii. Un om de HR este aproape de oameni, lucreaza pentru oameni, asa ca sunt mereu aproape de „clientii interni”. Cred ca este crucial sa stim cum se simt angajatii nostri, ce cred ei despre orice noua initiativa, este esential sa cunosti realitatea din piata etc. Tocmai de aceea in mod constant aloc timp pentru a vizita diferite locatii, pentru a vorbi cu oamenii, merg impreuna cu echipa in piata, vizitez fabricile. Intotdeauna primesc informatii valoroase de la angajatii nostri si asta ma ajuta sa iau deciziile corecte.

Ziua mea incepe intotdeauna devreme, cu o ceasca de Costa Coffee, iar apoi imi sustin energia pe parcursul zilei interactionand cu oamenii minunati cu care lucrez pe diverse proiecte.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări pe care le-ați avut în ultima perioadă?

IRINA FIRSTOVA: Acceptarea unei noi provocari in cariera si mutarea in Romania reprezinta o realizare pe ambele planuri. Schimbarea are aceasta putere extraordinara de a ne transforma, de a ne alimenta dezvoltarea si este ceva ce promovez in fiecare zi. Invat foarte multe de la cei din jurul meu si ma consider norocoasa ca pot fi parte din diferite echipe, ca am putut cunoaste culturi diferite, explora noi piete si contribui la succesul echipei.

O initiativa de care sunt foarte mandra este GIG Career Fair, care s-a desfasurat recent la nivelul organizatiei din Romania. Un proiect impresionant, menit sa ii incurajeze pe colegii nostri „sa preia fraiele” carierei lor. Crescand nivelul de cunostinte si vizibilitatea multiplelor oportunitati de dezvoltare pe care le oferim celor din echipa Coca-Cola HBC, reamintindu-le ce schimbari pot face, care sunt platformele si instrumentele prin care ii sustinem, implicandu-i in discutie, avand lideri ca ambasadori ai initiativei, i-am inspirat sa fie ei motorul propriei dezvoltari profesionale. Pe parcursul unei saptamani pline de evenimente online, echipele noastre din HR au colaborat cu mai bine de 50 de colegi care au sustinut prezentari si cu un invitat extern. A fost o saptamana cu adevarat intensa, cu 19 sesiuni care s-au bucurat de o rata de participare impresionanta. De fapt, a fost un pilot, insa reactia colegilor a fost una foarte buna, asa ca lucram acum la a doua editie.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-a adus criza medicală în activitatea dumneavoastră și cum v-ați adaptat activitatea?

IRINA FIRSTOVA: In timpul pandemiei, cultura organizationala a fost cu adevarat provocata. A trebuit sa ne adaptam rapid, pentru siguranta tuturor si pentru a asigura continuitatea afacerilor. Provocarile au fost foarte mari – trecerea activitatilor de birou in „tele-munca” intr-un timp record, asigurarea vizibilitatii liderilor si mentinerea angajamentului oamenilor nostri. Oferirea de sprijin pentru angajati, conectarea cu ei, sustinerea continua a dezvoltarii oamenilor din echipa.

5.000 de angajați au participat la un program online

Am facut foarte multe lucruri si, privind in urma, sunt mandra de noi, ca echipa, de modul in care am reusit sa lucram impreuna si sa fim conectati in vremuri fara precedent. Intalnirile online regulate cu echipa de senior management au facut ca mesajele importante pe care liderii le aveau de transmis si sprijinul lor sa ajunga la oamenii din echipa. Am fost in permanenta aproape de oamenii nostri, am avut chestionare si am actionat conform feedback-ului oferit de angajati. Oferim sprijin specializat non-stop prin Employee Assistance Programme. Am investit mult in digitalizarea experientei angajatilor si am facut disponibile noi platforme digitale de invatare. Cateva exemple includ primul Learn Fest intern, o initiativa la nivel de grup care a constat intr-un festival online de doua saptamani, dedicat invatarii, la care au participat peste 5.000 de angajati. Am lansat platforme digitale pentru Mentoring si Coaching, precum si Talent Marketplace, care promoveaza pozitiile interne disponibile si ofera colegilor nostri un forum unde pot posta si aplica la proiecte pe termen scurt in cele 28 de tari in care suntem prezenti.

Cred ca toate aceste eforturi au dat roade si am reusit sa ii incurajam pe colegi, sa ii implicam si sa fim aproape de ei. Siguranta oamenilor nostri si mentinerea nivelului de angajament al acestora vor fi in continuare prioritare pentru noi.

CAPITAL: Aveți hobbyuri care ar putea fi evidențiate?

IRINA FIRSTOVA: Pentru mine, timpul petrecut in familie, alaturi de sotul meu si cei trei copii, este extrem de important. Avem o multime de activitati impreuna si acest timp de calitate este pretios. Sunt totodata pasionata de coaching. In calitate de coach certificat ICF, imi aloc mereu timp sa investesc in asta si chiar recent, cu ocazia Saptamanii Internationale a Coaching-ului, am oferit coaching pro bono.

CAPITAL: Care credeți că este rețeta succesului pentru a ajunge o femeie de succes?

IRINA FIRSTOVA: Pentru a fi o persoana de succes, indiferent de gen, cred ca trebuie sa definesti intai ce inseamna succesul pentru tine. El poate sa fie ceva foarte personal, fara nicio legatura cu ceea ce alti considera a fi „un succes”. Sa stii „de ce”, „ce” si „cum” este obligatoriu. Si apoi, implica angajament, pasiune, responsabilitate si perseverenta. Dupa ce stii ce inseamna succesul pentru tine, trebuie sa iti faci un plan, sa il urmezi, sa il adaptezi daca este cazul, sa iti stabilesti obiective, sa le masori. Uneori, e nevoie sa uiti ce ai invatat. Succesul nu vine daca nu esti adeptul schimbarii, daca nu esti dispus ca uneori sa risti. Mai important de atat, succesul nu este ceva ce construiesti singur, ai nevoie de oameni, asa ca, multumeste-le oamenilor din jurul tau, recunoaste-le meritele, da dovada de spirit de echipa, axeaza-te pe lucruri pozitive. Fii generos – succesul nu este despre mine versus tine sau despre mine versus altii. Construieste-ti obiceiuri si rutine sanatoase, construieste-ti o retea si mai presus de orice, fii bun – cu tine insuti si cu ceilalti.

Irina Firstova, într-o singură frază

IRINA FIRSTOVA: Iubeste ceea ce faci si fa ceea ce iubesti sa faci. Este atat de important sa iti pese de tine, sa fii bun cu propria persoana, pentru ca suntem cele mai importante persoane din vietile noastre. Cand iti pasa de tine si investesti timp si energie in lucruri care chiar iti plac, atunci acest lucru se reflecta intr-o familie fericita, o echipa fericita si tu esti persoana care raspandeste bucurie in jurul sau.

CAPITAL: Ne puteți indica un dicton care să vă definească?

IRINA FIRSTOVA: Ma inspira foarte mult Simon Sinek si unul din citatele lui: „Leadership-ul nu este despre a fi la conducere. Este despre a-ti pasa de cei pentru care esti responsabil”. E ceva care iti da de gandit zi de zi, indiferent de rolul pe care il ai in viata profesionala sau personala. Si, la scurt timp dupa ce m-am alaturat echipei Coca-Cola HBC Romania, am descoperit o zicala care mi se pare foarte adevarata si ma inspira – „Omul sfinteste locul”.