Victor Ponta a spus că Pro România şi Opoziţia pot strânge voturi împotrivă, astfel încât Guvernul să nu treacă de votul de săptămâna viitoare din Parlament.

„Am suficienţi ani în Parlament ca să ştiu că doamna Dăncilă nu are majoritate. În orice ţară normală, cu oameni normali la cap, un prim-ministru care nu are majoritate în Parlament demisionează. România nu mai e o țară normală și oricum n-avem un prim-ministru normal la cap. Ascultă de doi, trei oameni care își bat joc de ea. Am auzit chestia că mergem la un vot de calibrare, zicea Fifor. Dar ce suntem aici, teren de încercări la fabria de mașini? Cum adică? Dacă ai voturi, guvernezi, dacă nu ai voturi, lași pe altcineva. Cum să guvernezi împotriva Parlamentului și a regulilor constituționale?”, a spus Ponta, marți, la Parlament.

„Vă anunţ un lucru: absolut toate deciziile adoptate în şedinţa de Guvern de ieri pot fi atacate în contencios administrativ de orice parte interesată şi se desfiinţează toate. Creezi un haos general, nimeni nu știe dacă o hotărâre e bună, dacă nu e bună. La fel, ordonanțe. Cum poți să trasnferi de la ministrul pentru Relația cu Parlamentul la SGG? Atunci transferă toată lumea, rămâne doar doamna prim-ministru și cu domnul secretar general al Guvernului și dau hotărâri și ordonanțe. E o nebunie generală”, a completat liderul Pro România.

„Dacă nu îşi obţine numărul de 233 de voturi marţi sau miercuri când vine în Parlament şi nu îşi dă demisia pentru că nu mai este majoritate, atunci sigur trebuie să revenim la metoda moţiunii și la metoda care a supărat-o foarte tare, cea cu mascații”, a explicat preşedintele Pro România.

