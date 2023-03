Telefoanele iPhone au fost interzise oficialilor din Federația Rusă. Aceștia trebuie să renunțe la aparate din motive de securitate, informează agenția de presă Sky News.

Oficialilor ruși li s-a interzis să folosească telefoanele iPhone produse de compania americană Apple din motive de securitate. Primul adjunct al șefului administrației prezidențiale, Serghei Kiriyenko, a declarat că telefoanele sunt vulnerabile în fața agențiilor de informații occidentale.

Așadar, telefoanele mai pot fi folosite până la data 1 aprilie, potrivit ziarului Kommersant. „S-a terminat cu iPhone-ul: fie îl aruncați, fie îl dați copiilor”, a spus Serghei Kiriyenko, potrivit sursei citate.

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, și reprezentanții Apple nu au confirmat decizia pentru publicațiile occidentale.

Preşedintele chinez Xi Jinping a sosit, luni, 20 martie, într-o vizită de trei zile la Moscova, prima după aproape patru ani, pe care a catalogat-o drept o „vizită de prietenie, de cooperare şi de pace”, în toiul războiului rus purtat împotriva Ucraina, relatează AFP.

Xi Jinping şi omologul său rus Vladimir Putin şi-au lăudat, cu doar câteva ore mai înainte, soliditatea parteneriatului strategic bilateral, un summit foarte important pentru preşedintele rus, izolat pe plan internaţional după ce a declanșat invazia militară rusă în Ucraina.

Această vizită de stat de trei zile în Rusia, o ţară cu care China întreţine legături diplomatice şi economice importante, este prima pe care șeful statului chinez i-o face vecinului său de aproape patru ani.

Ucraina insistă asupra unei „retrageri” a forţelor ruseşti de pe teritoriul său, în planul de pace al preşedintelui chinez Xi Jinping – care nu menţionează această condiţie -, anunță un oficial ucrainan de rang înalt.

„Formula succesului realizării «Planului de Pace» chinez. Prima şi principala clauză este predarea sau retragerea forţelor ruse de ocupaţie de pe teritorioul ucrainean”, subliniază într-un mesaj postat pe Twitter secretarul Consiliului ucrainean de Securitate Oleksii Danilov.

