Președintele PNL Sector 4, Ionuț Stroe, a anunțat susținerea totală a filialei sale pentru candidatura lui Sebastian Burduja la Primăria Capitalei. Subliniind calitățile și planurile acestuia, Stroe a evidențiat importanța unei soluții liberale pentru administrația locală a Bucureștiului.

Prin intermediul unei postări pe Facebook, Stroe a subliniat calitățile lui Burduja, inclusiv educația sa de excepție de la universități prestigioase precum Stanford și Harvard, precum și expertiza sa în dezvoltarea urbană.

Acesta a evidențiat planurile lui Burduja pentru un București modern și sigur, promițând că organizația pe care o conduce se va mobiliza exemplar pentru a-l sprijini în această competiție electorală.

„În sfârşit, Bucureştiul are o soluţie liberală pentru Primăria Generală, PNL era dator să aibă un candidat, iar Sebastian este cea mai bună opţiune! Are un plan clar pentru Bucureşti şi soluţii pentru probleme. Are studii de excepţie, Stanford şi Harvard, este specializat pe dezvoltare urbană, are avantajul tinereţii, o pregătire profesională şi politică fără cusur. Este de departe cea mai bună opţiune pentru vot pe 9 iunie!”, a scris Ionuţ Stroe, sâmbătă pe Facebook.