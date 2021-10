Ionuț Cristache, avertisment grav în presă: Vor instituirea fricii și frica este cea mai aspră formă de cenzură

Ionuț Cristache a susținut într-o postare realizată pe pagina sa de socializare că unii „jurnaliști plătăți la bucată de PNL” fac emisiuni „demne de elogiile de dinainte de ‘89”.

„Comisarii PNL-ului din CNA inchid ochii la jurnalistii platiti la bucata de PNL care fac emisiuni, unele chiar in prime-time, demne de elogiile de dinainte de ‘89, inchinate fostului conducator liberal, si-i inchid pentru ca si ei ii datoreaza in egala masura functiile din CNA! Poate ca doamna Pocora and co ar trebui sa se autosesizeze si sa raspunda public la intrebarea, pe cine reprezinta acesti jurnalisti cand vin si prezinta “adevaruri” pe televizoare? Interesul public sau partidul care i-a pus pe statul de plata?! Nu ar trebui patronii, managerii de presa chemati de URGENTA la niste discutii publice despre deontologie, despre practica acceptata redactional de a le permite propriilor jurnalisti sa incheie acorduri pecuniare cu partidele?!”, a scris Ionuț Cristache pe Facebook.

Vânătoarea va continua

De asemenea, Cristache a scris și că „această vânătoare va continua și nimeni nu va scăpa”, deoarece „CNA este preocupat să închidă și puținele voci critice care mai există în momentul de față”, spune el.

„Cat de onesti mai sunt acesti jurnalisti si in ce fel mai e garantata etica muncii lor in fata publicului?! In schimb , CNA este preocupat sa inchida si putinele voci critice care mai exista in momentul de fata, sa sugrume orice parere contrara si sa inhibe orice act jurnalistic, naspustind o INSTITUTIE A STATULUI asupra unor jurnalisti lipsiti de aparare! Cred ca indiferent de redactiile unde lucram, indiferent de simpatii si antipatii, de lucruri care ne apropie sau ne despart, ar trebui sa reactionam pentru ca altfel, aceasta vanatoare va continua si nimeni nu va scapa! Vor instituirea fricii si frica este cea mai aspra forma de CENZURA!”, a completat realizatorul TV.