Ionuț Cristache, la cuțite cu Lucian Mîndruță

Ionuț Cristache a publicat pe Facebook un mesaj prin care îl critica dur pe Lucian Mîndruță pentru cea mai recentă discuție pe care a avut-o la radio.

În mesajul de pe rețelele de socializare, Ionuț Cristache spune că Lucian Mîndruță este ”majorata cardului”, și spune că acesta îi numește nostalgici pe cei care preferă să plătească în continuare cu numerar.

”Mindruta face o discutie la radio despre cash vs. card, el fiind , bineinteles, majoreta cardului! Ii numeste nostalgici pe cei care prefera cash-ul, se zburleste la cei care intervin si sustin cauza banilor fizici el declamand ca nu mai foloseste DELOC, trage doar cu cardul!”, se arată la începutul mesajului publicat pe Facebook.

În continuare, jurnalistul a precizat ”Iti vine sa-i urezi sa-l abuzeze statul roman, sa-i blocheze ANAF cardurile “dintr-o eroare”, in mod repetat, sa nu-i mearga aplicatiile bancare cu zilele in mod constant si sa fie presat de plati de tot felul si sa nu gaseasca un bancomat cand ii este lumea mai draga, in situatii de cash only! Intr-un stat perfect disfunctional, pe Mindruta l-a apucat brusc increderea!”.

Lucian Mîndruță a reacționat imediat

Mesajul publicat pe rețelele de socializare nu a trecut neobservat de cei care îi urmăresc activitatea în mediul online. Postarea sa a strâns, în puțin peste jumătate de oră, zeci de comentarii și sute de reacții.

Printre cei care au lăsat un comentariu s-a aflat și Lucian Mîndruță. Comentariul lui a fost ”Daca ai uitat PIN-ul la card, e 1234. Cu placere!”.

În replică, Ionuț Cristache a spus ”ah, esti si pe online! Azi facturezi dublu!”.

Banii cash, un motiv de discuții

Replicile dintre cei doi vin într-un context în care se tot vorbește despre limitarea plății cu bani cash. De altfel, președintele AUR, George Simion, spune că are de gând să facă un referendum pe această temă.

Liderul AUR susține teoria care spune că guvernele doresc să interzică banii în format fizic.

Pe lângă acest referendum, George Simion mai dorește un alt referendum pentru familia/căsătoria dintre un bărbat şi o femeie.