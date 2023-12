Ion Țiriac a afirmat că Simona Halep a comis o singură greșeală. Comentariul său are legătură cu ceea ce s-a petrecut în ultimele zile.

Campioana a depus un apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS-CAS) din Lausanne împotriva suspendării sale pe patru ani pentru acuzații de dopaj.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a comunicat oficial că va organiza o audiție pentru jucătoarea română de tenis în perioada 7-9 februarie, în cadrul procesului acesteia împotriva Agenției Internaționale pentru Integritatea Tenisului.

Ion Țiriac a reacționat acum. El a spus că dopajul nu este exclusiv o problemă din domeniul sportului, ci una cu rădăcini și repercusiuni sociale.

Soluționarea acestei chestiuni stă în responsabilitatea principală a politicienilor. El a făcut referire la jucătoarea noastră, punctând că într-o anumită măsură cunoaște persoana care este Halep.

„Halep a făcut o singură greşeală. În momentul în care cineva spune ceva ea trebuie să zică: Nu vorbiţi cu mine, vorbiţi cu echipa mea.

O jucătoare de tenis în vârstă de 32 de ani care are vineri rezultat negativ, iar luni are rezultat pozitiv, cu 0.02 dintr-o substanţă care este sau nu este… Şi aşteaptă de un an şi jumătate să vadă ce este? Invenții. Cine acoperă ce?”, a spus afaceristul.