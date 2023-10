Ion Țiriac deține o avere impresionantă și este unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Fostul tenismen, acum în vârstă de 83 de ani, și-a arătat talentul remarcabil și în afaceri, reușind să își extindă averea inclusiv în perioada pandemiei.

Potrivit celei mai recente ediții Forbes, Ion Țiriac are în prezent o avere de două miliarde de dolari, ocupând astfel locul 1516 în rândul în rândul celor mai bogați oameni de pe planetă. În 2022, fostul sportiv s-a situat pe locul 1818, cu o avere de 1,6 miliarde de dolari.

Ion Țiriac s-a retras din tenis în anii ’70, iar ulterior a antrenat și a fost manager pentru jucători de top, precum Guillermo Vilas, Marat Safin și Boris Becker. Și-a început cariera în domeniul investițiilor după căderea comunismului în România și a fondat Grupul Țiriac, o companie cu afaceri în diverse domenii, cum ar fi imobiliare, automobile, servicii financiare și altele.

Românul deține o colecție impresionantă de automobile, care numără peste 400 de modele, printre care și vehicule care au aparținut anterior unor celebrități precum Al Capone, Sammy Davis Jr. și Elton John.

Ion Țiriac a reprezentat România la nivel internațional și la hochei pe gheață. Acesta a participat inclusiv la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964 și a ajuns în trei finale de Cupa Davis.

De asemenea, românul i-a gestionat banii Virginiei Ruzici. În 1976, aceasta a câștigat o sumă impresionantă în cadrul unui turneu de tenis din America, dar nu a știut cum să îi gestioneze. Drept urmare, a apelat la Ion Țiriac pentru sfaturi, iar el a ajutat-o.

”Ion Țiriac a fost managerul meu. Mi-a devenit manager atunci când am început să câștig mai mulți bani. Îmi aduc aminte că l-am rugat să-mi fie manager la New York. Am ajuns în sferturi la Forest Hills și am câștigat 20.000 de dolari. Nu știam ce să fac cu ei!

Erau mulți bani, așa că am mers la Ion Țiriac și i-am zis: ‘Ion, am 20.000 de dolari și nu știu ce să fac cu ei, cum să îi gestionez’. El mi-a răspuns: ‘Dă-mi-i mie, voi avea grijă de ei!’. Și a avut, mi-a deschis un cont. Era anul 1976”, a povestit fosta jucătoare de tenis, în cadrul unui interviu oferit lui Daniel Spatz, pe Youtube.