Ion Țiriac l-a luat în vizor pe ministrul Tineretului și Sportului: E lefter, nu are doi bani în buznar

Printre altele, Ion Țiriac a vorbit despre Jocurile Olimpice de la Tokyo și ministrul Carol Novak.

„Aveți un exemplu aici care s-a făcut într-o săptămînă. Au venit copii ăștia, așa, dacă am avea câteva zeci de mii de terenuri peste tot că ăsta am putea produce Răducani, canadieni, americani și așa mai departe. Am putea produce pentru că noi nu avem bani pentru două mingi! Despre asta e vorba în viitor!”, a declarat Ion Țiriac.

Fundația Olimpică Română a organizat azi la Complexul Sportiv Ion Țiriac

Amintim că Fundația Olimpică Română a organizat azi la Complexul Sportiv Ion Țiriac un eveniment legat de lansarea programului gratuit Tennis Summer Camp 2021, dedicat copiilor cu vârste cuprinse intre 4 si 7 ani.

„Aveți un exemplu aici care s-a făcut într-o săptămînă. Au venit copii ăștia, așa, dacă am avea câteva zeci de mii de terenuri peste tot că ăsta am putea produce Răducani, canadieni, americani și așa mai departe… Am putea produce pentru că noi nu avem bani pentru două mingi! Despre asta e vorba în viitor!

Îl avem pe colegul ăsta mai tînăr al lui Năstase care are 100 de ani, la Vîlcea sunt 4 terenuri, La Brașov 6 sau 10. Dar nu avem centre regionale. Terminăm cu pandemia asta să putem face selecții…

E trist că încă sunt accidentate, și Halep, și Cîrstea. Sunt invitat de judo, nu de tenis. Îmi stă în gât și în spate ce vom face la Tokyo”, a completat Țiriac.

Mai apoi, miliardarul a lansat un atac dur la adresa lui Carol Novak, susținând că acesta „nu are doi bani în buznar”.

„Dacă taie ceva domnul Novak, trebuie să fie ceva ce există. E un om cumsecade, e lefter, nu are doi bani în buznar. Se face că dă bani la COSR, noi nu am avut bani să facem zgură la FED Cup. E o furtună într-un pahar de apă. Mai bine s-ar duce la Guvern să ceară milioanele de dolari care ni se cuvin.

Eu sunt persoană fizică, trebuie să vină cineva la FR de Tenis că sunt alegeri luna asta. N-am auzit de Răducanu, am văzut doar meciul ăsta cu Sorana. Am avut o discuție despre baza Dinamo, despre un patnoar pe care-l să construioesc acolo. În zonă sunt un milion de familii, asta înseamnă un milion de copii”, a declarat Ion Țiriac.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu