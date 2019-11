Preşedintele României, Klaus Iohannis, le-a promis românilor că va avea un al doilea mandat “mai intens” decât primul. Declaraţia preşedintelui l-a făcut să râdă pe Dragoş Pătraru, realizatorul emisiunii “Starea naţiei”, difuzată de Prima TV.

“Am râs, am râs ieri foarte tare, e o declarație pe care nu a băgat-o multă lume în seamă, dar este tot de acest nivel, adică, ok, președintele este din alt aluat, e la ani lumină de cei de la PSD și de cei mai mulți dintre cei de la PNL dar are câteodată niște declarații fantastice.

Domnul președinte, din ce înțeleg eu, a rămas cu impresia că a avut un mandat intens, dacă acesta va fi mai intens, așa dacă facem o analiză, chiar și Viorica Dăncilă dacă am fi, asta ne dăm seama că președintele a avut un mandat intens, asta consideră dânsul în condițiile în care chiar și cei mai mari susținători ai domniei sale recunosc că omul a fost absent cinci ani din viața publică, cu acele mici excepții foarte importante”, a declarat Pătraru, potrivit Libertatea.

Excepţiile la care realizatorul tv face referire sunt “prezența la guvern cu ordonanța 13, cu amnistia și grațierea, dar în rest nu a existat, nu a pus presiune pe Guvern, nu a făcut absolut nimic – dispărea pur și simplu cu lunile. Mă bucur să aud că va fi mai intens cel de-al doilea mandat.”

Dragos Pătraru crede că şeful statului nu se va ţine de promisiunile din campanie şi nu va fi mai implicat în acest al doilea mandat. Va ieşi doar o dată pe an să lanseze critici şi apoi se va retrage, spune realizatorul tv.

“Cred că președintele va uita repede ce a vorbit în această campanie, dânsul singur. Nu vom asista la o transformare a președintelui, îi lasă p-ăștia, nu își fac datoria va ieși să spună asta după alegeri, dacă vor fi sau nu anticipate și vedem ce se va întâmpla. Nu-l văd însă pe președinte decât ieșind o dată pe an și spunând: “Dom’le, nu e în regulă ce faceți voi acolo, hai că mă duc înapoi!””

