Conducerea PNL urmează să aibă diseară, adică miercuri, după negocierile cu PSD și UDMR, o întâlnire cu președintele Klaus Iohannis, anunță Antena3 care citează surse liberale.

Liberalii se întâlnesc, miercuri, din nou, cu social-democraţii şi cu reprezentanţii UDMR, pentru o nouă rundă de negocieri pentru formarea unei noi majorităţi, existând un blocaj în privinţa majorărilor de venituri cerute de PSD, dar şi în privinţa numelui premierului cu care noua alianţă va merge la Palatul Cotroceni.

Deşi s-a stabilit că cele trei partide vor avea o propunere comună de premier, iar liberalii au votat, marţi seară, că acceptă rotaţia premierilor, timp de un an şi jumătate, atât PSD cât şi PNL vor să dea primii premierul. Iar PSD nu îl acceptă pe Florin Cîţu ca propunere din partea PNL, pentru că a fost deja dat jos prin moţiune de cenzură.

Surse Antena 3 susțin însă că președintele Klaus Iohannis ar fi dat deja un ultimatum liberalilor. Șeful statului vrea ca până săptămâna viitoare negocierile cu PSD să fie finalizate și să se vină cu un Guvern deplin.

Sunt tensiuni tot mai mari în rândul liberalilor, care, deși au decis varianta premierului prin rotație, încep să dea înapoi sub presiunea alegătorilor. Șeful statului vrea însă ca până săptămâna următoare să aibă un premier și un guvern. Ședința de marți seară s-a lăsat cu țipete si vorbe dure după ce Florin Citu a anunțat din nou ca ține cu dinții de funcția de premier si va fi singura nominalizare a PNL in ciuda faptului ca PSD a anunțat clar ca nu l-ar vota sub nicio formă.

Marți, liberarii au încercat să discute despre o posibilă flexibilizare a numelui premierului. Emil Boc a fost cel care a venit cu o astfel de propunere, care, de altfel, nu a fost votată. Pe de altă, Florin Cîțu a ținut cu dinții ce această funcție și a susținut că el este cea mai bună propunere. Așadar, cel mai probabil, PNL va veni în fața președintelui cu propunerea ca Florin Cîțu să fie premier.