Cei din alianţa USR-PLUS sunt gata să conducă şi să guverneze România cu oameni cinstiţi. O spune europarlamentarul Dacian Cioloş. Anunțul a fost făcut la Biroul Electoral Central, unde preşedintele USR, Dan Barna, şi-a depus candidatura pentru Preşedinţie.

„Avem aici semnăturile care o să-l ducă pe Dan Barna spre Cotroceni, care o să permită acum candidatului nostru să-şi prezinte programul, să prezinte viziunea pe care noi o avem pentru România, modul în care vrem să schimbăm România, implicându-i pe toţi cei care cred că putem să trăim mai bine, să trăim fericiţi la noi în ţară, fără să trebuiască să luăm drumul străinătăţii, pentru că ne asumăm responsabilitatea aceasta a schimbării în bine. Deci, astăzi depunem semnăturile şi vom continua în acelaşi mod în care am făcut-o încă de la începutul acestui an, să mergem să ne întâlnim cu oamenii pe stradă, să discutăm cu ei şi să găsim soluţiile împreună. Pe lângă acest proiect esenţial al alegerilor prezidenţiale, noi vrem să arătăm românilor că suntem gata să conducem şi să guvernăm România cu oameni cinstiţi şi cu oameni competenţi şi de aceea acest proiect îl are pe Dan Barna în frunte”, a afirmat Dacian Cioloş.

Cioloș e convins că Alianţa USR-PLUS a pregătit un tandem pentru a oferi cetăţenilor „un proiect adevărat”. „Tocmai de aceea, Alianţa USR-PLUS a pregătit un tandem, tocmai pentru că suntem conştienţi de faptul că va trebui ca în cel mai scurt timp să răspundem la aşteptările oamenilor de a pune pe masă un proiect cu adevărat consistent şi pentru preşedintele României, şi pentru guvernare imediat. Astăzi vom avea şi prima întâlnire a comisiei de politici publice a alianţei USR-PLUS, în care începem să pregătim proiectul de guvernare, pornind de la viziunea celor două partide din alianţă. În felul acesta, candidatul nostru la Preşedinţie merge în faţa românilor cu un proiect complet, atât cu viziunea despre o Românie a viitorului, o Românie a prezentului, cât şi cu modul în care vrem să punem în aplicare această viziune”, a adăugat liderul PLUS.

