Președintele Klaus Iohannis a fost întrebat marți cine este de vină pentru numărul extrem de mare de decese cauzate de pandemia de coronavirus.

Șeful statului susține că domeniul sanitar din România este extrem de prost gestionat, dat fiind faptul că în ultimii ani, social democrații au fost la guvernare. El susține că deși sună trist, situația este reală.

„Explicaţiile se găsesc fără a fi mare specialist, în trecutul nostru mai recent, adică din ultimii 30 de ani. Nu vreau să fac acum din asta o polemică politică, dar ştiţi că în majoritatea… cred chiar publicaţia dvs a făcut un calcul, din ultimii 30 de ani, 20 şi ceva de ani România a fost condusă de PSD, care a avut o politică în domeniul sanitar proastă, foarte proastă.

Asta e o realiatate. Drept petnru care sănătatea publică, deci sănătatea noastră, a românilor, nu este la un nivel bun. La foarte mulţi parametri de sănătate publică suntem în coada clasamentului. Este trist, dar este adevărat”, a spus Iohannis.

Iohannis vrea o reformă în domeniul sănătății

Totodată, șeful statului susține că singura soluțție rămâne o reformă profundă a domeniului sănătății. Președintele Iohannis susține că viața românilor nu poate continua cu un sistem ”falimentar, care a fost construit de PSD”.

”Din acest motiv, am spus încă de la începutul primului meu mandat că trebuie să punem un accent mult mai mare pe prevenţie, pe educaţie, pe programe naţionale care conduc în timp, nu de azi pe mâine, la o stare de sănătate a populaţiei îmbunătăţită. Deocamdată nu am ajuns acolo unde ne dorim şi unde îmi doresc. De aceea este nevoie de o reformă profundă în domeniul sănătăţii, de aceea este nevoie de un alt tip de guvernare decât am avut în ultimii 30 de ani.

Dacă aţi pus problema aşa, pot să vă spun că PNL este singurul partid care poate să vină cu o altă politică care poate să implementeze o reformă autentică, împreună cu o largă majoritate din parlament care se va forma, evident, după alegeri. Nu putem să continuăm sistemul care vedem acum că este falimentar, care a fost construit de PSD. Da, vom reuşi şi vom avea date mai bune la sănătate publică”, a adăugat Iohannis.