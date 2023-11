Comisia Europeană (CE) a recomandat Consiliului European să deschidă negocierile de aderare la Uniunea Europeană (UE) cu Republica Moldova și Ucraina, având în vedere rezultatele obţinute de cele două state europene, după ce vor adopta unele reforme importante.

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a salutat „decizia istorică” a CE de a recomanda deschiderea negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova şi Ucraina.

La rândul său, premierul României, Marcel Ciolacu, a dat asigurări că Guvernul României va fi un partener de încredere pentru Ucraina și Republica Moldova în acest proces. El speră ca cele două state vecine să primească un răspuns pozitiv în decembrie 2023.

I welcome the historic @EU_Commission recommendations to open accession negotiations with the Republic of Moldova 🇲🇩 and Ukraine 🇺🇦. Fully deserved recognition of their comprehensive reform efforts. Romania 🇷🇴 strongly supports a EU 🇪🇺 decision this year.

I salute the @EU_Commission’s recommendation for Ukraine and Moldova to start EU 🇪🇺 accession formal talks. @GuvernulRo will be a trustworthy partner for 🇺🇦 & 🇲🇩 in this process, and I am hopeful for a positive decision of the #EU leaders in December.

— Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) November 8, 2023