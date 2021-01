Preşedintele Klaus Iohannis face anunţul momentului pentru românii care nu vor să se vaccineze. Şeful statului a dat un răspuns clar. Totul depinde de campania care tocmai a început în România.

Iohannis, mesaj clar în plină pandemie

Preşedintele Klaus Iohannis a dat un mesaj clar, în plină pandemie de coronavirus. Şeful statului a participat la recepția de anul nou a Camerei de Comerț.

Iohannis susține că prognozele arată în momentul de față o creștere economică pentru 2021 de 4,3%. Economia este strâns legată de campania de vaccinare, spune şeful statului.

„Anul 2020 a stat sub semnul pandemiei. 2021 a debutat cu semne bune pentru România și pentru comunitatea economică. Prognozele arată o creștre a economiei cu 4,3% în acest an, o cifră bună având în vedere contextul. Ne confruntăm totuși cu probleme.

E esențial susținerea creșterii competitivității, cu accent pe creșterea exporturilor. Trebuie să fim conștienți că ritmul va fi influențat de vaccinare. România se află la început de drum”, a spus Klaus Iohannis, la recepția Camerei de Comerț.

Iohannis, semnal pentru Guvernul Câţu

Mai mult, preşedintele României a dat un semnal clar pentru Guvern. “Actuala clasă politică are șansa de a aceelera reformele esențiale. Mediul de afaceri este și trebuie să rămână un partener al statului român.

Nu poate fi imaginată dezvoltatea României fără implicarea acestora. Am încurajat mereu dislogul sdintre guvern și mediul de afaceri.

În 2020 au fost luate multe măsuri, iar multe dintre efectele pozitive continuă și acum. Cunosc faptul că oamenii de afaceri așteaptă seriozitate și eficiență. Întârzirile care există sunt semnale puternice pentru actuala coaliție”, a spus Klaus Iohannis.

Iohannis a mai spus că pentru reforma statului și bunăstarea economică, este nevoie ca actuala coaliție de guvernare să rămână unită chiar dacă sunt decizii dificile de luat.

„Cu totii ne dorim un mediu de afaceri partener, sa oferim economiei viziune si stabilitate. Acest obiectiv vital in noul context economic si geopolitic poate fi realizat inclusiv prin imbunatatirea imaginii Romaniei atat in interiorul cat mai ales in exteriorul tarii.

Marile companii pot promova uneori chiar mai eficient decat autoritatile publice avantajele unui mediu de business prietenos, regimul fiscal competitiv, forta de munca bine pregatita. Numai lucrand impreuna putem atinge reforma statului si bunastarea economica.

Pentru a atinge aceste deziderate, este nevoie de unitatea partenerilor de coalitie si de hotararea lor in a lua deciziile corecte, chiar daca sunt si decizii dificile”, a spus seful statului.