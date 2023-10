Război în Israel. Jonathan Conricus, purtătorul de cuvânt al Armatei Israelului, a anunțat, miercuri, că 300.000 de soldați israelieni au fost mobilizați la frontiera cu Fâșia Gaza.

Se pregătesc de o invazie terestră. Obiectivul este exterminarea totală a Hamas.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023