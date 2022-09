Joi seară, 8 septembrie 2022, Familia Regală a Marii Britanii a anunțat că Regina Elisabeta a II-a „a murit liniștită la Balmoral”.

Menționăm faptul că anunțul respectiv face referire la noul rege al Marii Britanii: „Regele și Regina Consoartă vor rămâne la Balmoral în această seară și se vor întoarce mâine la Londra”. Noul Rege al Marii Britanii va fi Prințul Charles, iar Regina Consoartă va fi soția sa, Camilla.

Momentan, nu au fost făcute publice detalii despre ceea ce se va întâmpla în zilele următoare, însă un lucru este cert: Regina Elisabeta a II-a va avea parte de o înmormântare de stat. În următoarele zece zile, în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord va fi doliu național, care va dura până la funeraliile Reginei. Trupul ei va fi mutat la Palatul Buckingham, unde va rămâne, probabil, timp de cinci zile.

România deplânge moartea Reginei Elisabeta! Klaus Iohannis şi Casa Regală au transmis sincere condoleanţe

„Majestatea Sa Margareta a României și ASR Principele Consort, alături de întreaga Familie Regală, au aflat cu imensă durere vestea trecerii la cele veșnice a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Suverana britanică a încetat din viață în această seară la Castelul Balmoral, în Scoția. Regina Elisabeta a II-a și Regele Mihai I, ambii descendenți ai Reginei Victoria, au fost legați întreaga viață prin afecțiune, admirație și prietenie.

Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a avut în Regina Elisabeta a II-a, de-a lungul întregii vieți, un inegalabil sprijin, model de cârmuire regală și curaj, un far luminos. Regina Elisabeta a fost mereu prezentă în viața Familiei Regale române și a păstrat o neîntreruptă legătură de familie. După dispariția Regelui Mihai și a Ducelui de Edinburgh, pentru Majestatea Sa Margareta, Regina Elisabeta a II-a a fost un punct de referință fundamental, un sprijin moral, intelectual, afectiv și instituțional.

Toate generațiile din Familiile Regale română și britanică au fost apropiate, dar pentru generația de astăzi, Regina Elisabeta a II-a și Principele Philip rămân drept modele spirituale și profunde surse de inspirație. Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei a trimis o scrisoare Majestății Sale Regelui Charles al III-lea”, scrie pe pagina de Facebook a Familiei Regale a României.

„Sincere condoleanțe la trecerea în neființă a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. Domnia Majestății Sale, care s-a întins pe parcursul a 7 decenii, a modelat istoria modernă și reprezintă un simbol excepțional al loialității și al angajamentului față de serviciul public”, a scris, joi seară, Klaus Iohannis, pe contul său de Twitter.

Heartfelt condolences on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her Majesty’s reign, spanning 7 decades, shaped modern history & is an exceptional symbol of loyalty & commitment to the public service. Romanians stand by the British people and the Royal Family.@RoyalFamily — Klaus Iohannis (@KlausIohannis) September 8, 2022

„Cu profundă tristețe, trimit sincere condoleanțe familiei regale, poporului britanic și al Regatului Commonwealth. Majestatea Sa, Regina Elisabeta a II-a, a construit punți între națiuni și indivizi care vor dăinui pentru generațiile următoare”, a scris, la rândul său, Marcel Ciolacu, președintele Partidului Social Democrat (PSD), pe contul său de Twitter.

With profound sadness I send my heartfelt condolences to the Royal Family, the British & Commonwealth realms people. Her Majesty Queen Elizabeth II built bridges between nations and individuals that will last for generations to come. — Marcel Ciolacu (@CiolacuMarcel) September 8, 2022

„ Regina Elisabeta a fost un model! 96 de ani de viață și 70 de ani în slujba unei națiuni. Cele nouă decenii, capitole întregi din istoria întregii lumi, s-au încheiat astăzi demn, așa cum a trăit toți cei 96 de ani Majestatea Sa. Un popor întreg este în suferință și o lume e în doliu. Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a scris Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, pe contul ei de Facebook.

Liderii din Europa deplâng moartea Reginei Elisabeta a II-a

Menționăm faptul că și alți lideri europeni au deplâns moartea suveranei britanice. Printre ei, se numără președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sau președintele Franței, Emmanuel Macron.

„Am aflat cu profundă tristețe despre decesul Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a. În numele poporului ucrainean, transmitem sincere condoleanțe familiei regale, întregului Regatul Unit și Commonwealth-ului pentru această pierdere ireparabilă. Gândurile și rugăciunile noastre sunt alături de voi”, a fost mesajul transmis de către Volodimir Zelenski prin intermediul rețelelor de socializare.

It is with deep sadness that we learned of the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. On behalf of the 🇺🇦 people, we extend sincere condolences to the @RoyalFamily, the entire United Kingdom and the Commonwealth over this irreparable loss. Our thoughts and prayers are with you. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 8, 2022

„Majestatea Sa Regina Elisabeta a II-a a întruchipat continuitatea şi unitatea naţiunii britanice timp de peste 70 de ani. Îmi amintesc de ea ca de o prietenă a Franţei, o regină a inimii care şi-a lăsat amprenta asupra ţării sale şi a secolului său”, a scris Emmanuel Macron pe contul său de Twitter.