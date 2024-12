Între ”Stop the Pigeon!” și ”Conjurația imbecililor”

Cărțile nu reușesc să ofere imaginea caricaturală a unei societăți, așa cum celebrul serial ”Dastardly and Muttley in Their Flying Machines” o face cu brio. Priviți orice episod al acestui desen animat și veți găsi o izbitoare asemănare cu planurile vieții publice ale vieții românești, de la politică, la instituțiile statului și, nu în ultimul rînd la media. veți constata că din peisaj lipsește… PRESA.

De ce? E simplu. Fiindcă nu mai există. Atunci când exista, oamenii știau că presa e, cu precădere în partea opusă a ceea ce emit conducătorii politici. Acum, ceea ce face ”media” (care nu înseamnă presă), e exact pe dos. La noi s-a născut expresia înfricoșătoare ”nu vă informați decât din surse oficiale”. Orice comentariu este, deci, de prisos… ”Dastardly and Muttley in Their Flying Machines” este un serial de animație american produs de cunoscuta casă Hanna-Barbera care a avut premiera pe 13 septembrie 1969 pe CBS.

Serialul se concentrează pe efortul lui Dick Dastardly și a tovarășului său canin Muttley de a prinde porumbelul ce transportă informații secrete, Yankee Doodle. În cântecul din generic, Dastardly repetă de foarte multe ori Stop the Pigeon! („Opriți porumbelul!”). Dick Dastardly și Muttlley fac parte din Escadrila „Vulturi”, alături de Zilly și Clanc, Dastardly fiind șeful. Dick Dastardly este șeful escadrilei “Vulturi” și are propria sa replică: „Fir-ar, de douǎ ori fir-ar, de trei ori !” în cazul în care escadronul greșește, Dastardly cade, dar e salvat de Muttley. Mutley este personajul principal patruped, care nu prea vorbește, și când o face, nu rostește cuvintele clar, de exemplu: „Sassafrassarassa Rick Rastardly” – Râsul său malefic este foarte deosebit, folosit doar când Dastardly este în pericol.

Zilly este cel mai fricos membru al escadrilei. Fiecare nou plan îl umple cu groază, și el rostește, de obicei, sloganul său, „Oh, dragă ! Oh !”, Înainte de retragere cu capul în gulerul hainei. Într-un episod, el este transformat temporar într-un erou prin hipnoză (Zilly Dilly), dar eroismul său nou se dovedește a fi chiar mai dăunător pentru escadron decât lașitatea lui.

Clanc este cel care proiectează avioanele, și dovedește multă istețime. Nici acest personaj nu vorbește coerent. De multe ori, planurile făcute de el se întorc împotriva lui și a celorlalte personaje. Nu există un tip anume, în desenul animat, care să nu-și găsescă vreun corespondent între personajele aproape mizerabile ale politicii românești.

Formaţiunile așa-zise pro-europene PSD, PNL, USR, UDMR şi Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale anunţă angajamentul ferm pentru formarea unei majorităţi ”pro-europene” în Parlamentul României, a unui guvern ”pro-european” şi susţinerea unui posibil candidat comun, tot ”pro-european” la alegerile prezidenţiale”.

În fapt, sunt găști de delincvenți care s-au îmbogățit sub fustele largi ale unui europenism de cumetrie. Ei sunt ”învârtiții” romîno-europenizați – PSD, reprezentând europenismul anticultural, cu Ciolacu, cel care învață engleza le 50 de ani, PNL – cu un Ilie Bolojan adulator al sorosismului neosecurist, USR – ul neomarxist, cu o o Lasconi la nivelul clasei a XII, care nu știe, nici ea, vreo limbă străină – un USR care a distrus România cu un PNRR mizerabil, antiromânii de la UDMR, cu Kelemen Hunor și veșnicii atârnători la mesele tuturor guvernelor – minoritățile naționale, vor să salveze, iarăși, tot ei, România… Sunt ”băieții deștepți” care vor să fenteze mai departe istoria, marii profitori ai ”europenizării” multtrâmbițate, ca acoperire.

Puteți citi restul articolului AICI.