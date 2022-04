Ministrul Mediului Tanczos Barna s-a întâlnit marți cu Virginijus Sinkevicius, comisarul european responsabil pentru mediu, oceane și pescuit. Tanczos Barna a declarat că până la sfârșitul anului vor fi analizate toate deteriorările din ariile naturale și se va întocmi o listă astfel încât acestea să fie reabilitate cu bani din PNRR.

În cadrul discuțiilor s-a vorbit despre stadiul de soluționare ale procedurilor de infringement din domeniul mediului deschise la adresa României, precum și pașii pe care România trebuie să îi urmeze, pentru a închide aceste proceduri.

Măsurile luate de România în acest sens

Ministrul Mediului a prezentat progresele înregistrate în combaterea tăierilor ilegale, odată cu implementarea sistemului informatic de monitorizare a trasabilității lemnului – SUMAL 2.0.

„Am început discuțiile cu pădurile, cu exploatarea ilegală și tăierile ilegale, pe care România le va opri prin măsurile luate în 2021 și 2022, în acest sens. A fost o discuție detaliată, aplicată, despre toate măsurile pe care le-am luat pentru a proteja pădurile din rețeaua Natura 2000, din parcurile naturale și din parcurile naționale.

Am prezentat un studiu de caz din Parcul Național Domogled – Valea Cernei, am făcut o analiză detaliată cu privire la deteriorarea anumitor zone și am agreat un calendar în care vom extinde aceste abordări la nivel național. Totodată, vom analiza la nivel național toate deteriorările de arii naturale iar până la sfârșitul anului vom face împreună cu Comisia și ONG-urile o listă de zone deteriorate pentru a le reabilita folosind banii din PNRR. Avem pregătită măsura de împădurire și, astfel, putem să prioritizăm refacerea acestor arii naturale”, a declarat Tanczos Barna.

Discuții despre stadiul celorlalte proceduri de infringement

Un alt subiect al discuției despre păduri s-a referit la dezvoltarea sistemului informatic SUMAL și integrarea acestuia cu monitorizarea prin intermediul imaginilor satelitare și a camerelor video.

„Mi-am luat angajamentul ferm că vom folosi sumele prevăzute în PNRR pentru a extinde aceste capacități de prevenție și reacție în SUMAL, prin imagini satelitare și camere video, care vor fi instalate în zone de risc”, a precizat ministrul.

Au fost abordate și stadiile celorlalte proceduri de infringement care vizează țara noastră, printre care închiderea depozitelor de deșeuri neconforme, calitatea aerului din marile aglomerări urbane, dezvoltarea rețelelor de apă și apă uzată, precum și managementul riscului la inundații.

„Participanții au convenit ca specialiștii din cadrul MMAP și altor structuri ale administrației din România să lucreze îndeaproape cu serviciile Comisiei Europene, pe fiecare speță în parte, astfel încât termenele asumate să poată fi respectate. De asemenea, în cazul procedurilor cu o componentă investițională majoră, au fost identificate sursele de finanțare pentru începerea lucrărilor și a fost agreată intenția de a identifica fonduri suplimentare, la nivel național și european”, se arată într-un comunicat al Ministerului Mediului.