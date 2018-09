Interviu exclusiv cu fondatorul proiectului MEDIPRICE - cel mai complex portal medical

Q1. Pentru început, ce este Mediprice?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Mediprice.ro este primul portal online de comparare a serviciilor medicale, care va facilita căutarea unui serviciu medical din punct de vedere al clinicii care îl oferă, al localizării, al preţului aferent, al medicului practicant, inclusiv dacă serviciul respectiv este decontabil CAS în cadrul clinicii respective.

La nivel personal, pentru noi Mediprice este un prieten virtual la care apelezi când ai o problemă de sănătate, ştiind că îţi dă cea mai bună soluţie. La nivel de business, Mediprice este mai mult decât o afacere, este un instrument de care România avea nevoie şi satisfacţia noastră că am reuşit să-l implementăm este una considerabilă.

Q2. Ce funcţii sunt integrate în această platformă?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Cu toate că este un website simplu de folosit pentru utilizatori, bine structurat şi printr-un singur click afli care sunt toate informaţiile premergătoare unei vizite la doctor, platforma este una complexă, cu o bază de date ce cuprinde peste 7000 de servicii medicale, şi în care sunt integrate funcţii precum: comparator de preţuri, geolocalizator, calculator de preţuri, motor de căutare a serviciului medical, motor de căutare per medic şi per clinica medicală, secţiune de forum, secţiune de blog, toate acestea fiind înglobate într-o platformă cu un design modern, intuitiv, ce oferă o experienţă plăcută utilizatorilor.

Q3. Care este povestea din spatele acestui business?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Ca orice business, ideea proiectului Mediprice are o părticică emoţională şi anume o urgenţă medicală personală, în familie, care din lipsa timpului de a face un research amănunţit (clinici care ofereau serviciul respectiv, medici care l-ar fi practicat, pretul- cu toate că nu mai conta în acele momente), toate aceste căutări cuantificate în telefoane peste telefone către diferite clinici, au dus la agravarea stării de sănătate a pacientului. În acele momente îmi răsună în cap o singură întrebare: Oare de ce nu există un site pe care să găsesc listate toate clinicile şi toţi medicii care practică un anumit serviciu medical? Nu a mai durat mult şi l-am creat eu.

Q4. Cum a fost primit acest comparator de preţuri şi servicii medicale de către useri?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Cum am spus şi anterior, romanii aveau nevoie de un astfel de portal şi acest fapt reiese din sondajele realizate de Mediprice servicii medicale, conform cărora 96,8 % dintre romanii chestionaţi au răspuns afirmativ la întrebarea: "Consideraţi utilă platforma Mediprice.ro - primul portal de comparare a serviciilor medicale?" În condiţiile în care platforma a fost lansată oficial în luna iunie, traficul este cel estimat de noi şi anume în jur de 3500-4000 useri noi/ luna, ceea ce întăreşte utilitatea lui.

Q5. Ce v-a motivat?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: O să punctez cel mai motivant aspect: lipsa surselor de informare în domeniul medical, în ceea ce priveşte conturarea precisă a traseului OM-SERVICIU MEDICAL-CLINICA-LOCATIE-MEDIC-PRET. Acum traseul este mult mai simplu: OM-MEDIPRICE.RO-MEDIC.

Q6. În jurul căror cifre gravitează investiţia acestui proiect?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: În acest moment investiţia se ridică la suma de 100.000 EUR, reprezentând undeva la 20% din total estimat de noi. Investim în prima fază şi avem ca şi prim interes partea de educare a populaţiei, cât şi a clinicilor private care ne sunt potenţiali parteneri, în privinţa existentei acestei platforme şi câştigarea încrederii în piaţa este primordială.

Q7. Care a fost evoluţia bazei de date?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Baza de date ... Aici sunt multe de povestit. Eeh... această bază de date, mai precis conceperea şi structurarea a peste 7000 de servicii medicale, a dus la o perioadă de 1 an de zile de documentare şi realizare propriu-zisă şi aici vorbim de o terminologie medicală care nu corespunde în cadrul majorităţii clinicilor cu cea din nomenclatorul internaţional de denumiri medicale, indiferent că vorbim despre analize, intervenţii, investigaţii etc. Cea mai solicitanta şi de durată etapa a fost partea de identificare a serviciilor medicale care, deşi au denumiri diferite de la o clinică la alta, de fapt, înseamnă acelaşi lucru. A fost o muncă titanică şi a durat mult, cu toate că am avut parte de ajutor specializat.

Q8. Pe sectorul B2B, câţi clienţi aţi avut în primul an ?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Încă nu s-a împlinit un an şi momentan există un număr de peste 70 de parteneri - CMI-uri, clinici şi lanţuri private de servicii medicale. Ne aşteptam ca în primul an să ajungem la 200 de clinici partenere şi în acelaşi timp să ne extindem la nivel naţional. Mediprice este bi-directionat: către useri şi către clinicile/ cabinetele private din România care doresc să aibă parte de maximă vizibilitate în mediul online.

Q9. Cât durează pe Mediprice o căutare a unui serviciu medical?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Câteva secunde. Ai introdus în motorul de căutare serviciul medical dorit şi în câteva secunde site-ul returnează un rezultat. Viteza de încărcare a paginilor este una foarte bună şi lucram în pemanenţă la acest aspect, pentru că pacientul să nu-şi piardă răbdarea. Ştim şi noi cât de importante sunt chiar şi câteva secunde din viaţa unui om care se confruntă cu o urgenţă medicală.

Q10. Ce planuri de viitor aveţi?

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: Ne dorim ca pe viitor sa diversificam si mai mult plaja de servicii medicale oferite si mai mult decat atat ne dorim sa ne implicam si in sfera de educatie, asa cum am relatat anterior, si aici vorbesc despre implicare sociala, in special ne dorim parteneriate cu asociatii care sunt implicate in cresterea calitatii vietii romanilor. La nivel de business, ne dorim sa avem in anul urmator 20.000 useri noi/ luna si este un target realizabil. Punem accent pe calitate si profesionalism, fiind una din etichetele brandului.

Pintilie Eliza, CEO MEDIPRICE.RO: si nu in ultimul rand, Mediprice.com - sa ne extindem la nivel international.