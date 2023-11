Într-un interviu exclusiv pentru Capital.ro, Călin Bichir, director general ACVATOT, a oferit o perspectivă detaliată asupra factorilor-cheie care au poziționat compania ca un jucător important în sectorul construcțiilor inginerești și a dezvăluit direcțiile strategice pe care le vor urma pe termen mediu și lung.

ACVATOT a făcut progrese semnificative în ultimii ani, atât ca și cifră de afaceri, cât și ca volum al lucrărilor. Puteți să ne detaliați principalii factori care au contribuit la această creștere, în special în contextul în care, potrivit statisticilor, în perioada ianuarie – august 2023, lucrările în construcțiile inginerești au înregistrat o creștere cu peste 34% față de aceeași perioadă a anului trecut ?

Performanțele noastre se datorează eforturilor constante depuse în ultimii ani de a adopta tehnologii și procese inovatoare care ne-au îmbunătățit eficiența lucrărilor și au redus costurile operaționale. De asemenea, am dezvoltat parteneriate solide și am explorat oportunități emergente în domenii conexe, cum ar fi eficientizarea energetică și confortul sporit în construcțiile rezidențiale. Totodată, am gestionat și gestionăm cu succes proiecte multianuale si acorduri cadru de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare, rețele termice si de gaze naturale, precum și modernizarea infrastructurii urbane.

Anul trecut a fost anul în care am reușit să ne consolidăm poziția în sectorul construcțiilor inginerești, ceea ce a dus la o dezvoltare semnificativă. Cifra noastră de afaceri a înregistrat o creștere considerabilă în 2022 față de anul precedent, ajungând la peste 288 de milioane de lei.

Anul acesta, în luna septembrie, am atins cifra de afaceri din 2022 și estimăm că, până la finalul anului, vom ajunge la 380 de milioane de lei.

Datele statistice arată că lucrările în construcțiile inginerești au înregistrat o creștere semnificativă în primele 8 luni ale anului 2023, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Care credeți că sunt principalii factori care au contribuit la această creștere?

Trendul ascendent al lucrărilor inginerești este datorat mai multor factori, cel mai important fiind creșterea volumului de investiții in infrastructura și rețelele de apă, canalizare și gaze naturale finanțate din fonduri europene.

De asemenea, eforturile noastre de a identifica oportunități în domenii conexe au început să dea roade, ceea ce a condus la o majorare a cererii pentru proiecte inovatoare pliate pe nevoile clienților și partenerilor noștri.

Compania dvs. este implicată într-o serie de proiecte interesante, cum ar fi lucrările de eficientizare energetică pentru un cămin rezidențial pentru persoane vârstnice din Alba Iulia. Ce ne puteți spune despre aceste proiecte și cum se aliniază ele cu obiectivele dvs. pe termen mediu și lung?

Proiecte precum acesta reflectă una dintre prioritățile noastre pe termen mediu și lung, respectiv explorarea de oportunități emergente în domenii conexe activităților noastre principale. În cazul lucrării de eficientizare energetică pentru căminul rezidențial din Alba Iulia, implementăm soluții inovatoare, cum ar fi utilizarea pompelor de căldură și a apei termale, pentru a asigura un confort sporit din surse regenerabile.

Ne preocupăm constant să găsim modalități inovatoare pentru a satisface nevoile clienților noștri și să contribuim astfel la dezvoltarea sustenabilă a comunităților în care ne desfășurăm activitatea.

Vă aflați în prezent în mijlocul mai multor proiecte multianuale, cum ar fi reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în diverse zone. Care sunt principalele provocări cu care vă confruntați în gestionarea acestor proiecte de amploare?

Avem într-adevăr în desfășurare mai multe proiecte multianuale, finanțate din fonduri europene, care au ca scop reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și canalizare în Pantelimon și Brănești, reabilitare și extindere canalizare în Cartierul Independenței din Bragadiru, precum și reabilitare și extindere rețele de alimentare cu apă și canalizare în Petrăchioaia, Cernica, Glina.

De asemenea, suntem implicați în implementarea unor acorduri-cadru pe o perioadă de patru ani, care au ca obiect: lucrări de întreținere și reparații străzi pentru Administrația Domeniului Public Sector 1, executarea lucrărilor de semnalizare rutieră orizontală și verticală pe străzile administrate de ADP Sector 1, modernizarea și repararea infrastructurii urbane din Sectorul 1 al Municipiului București, proiectarea și executia lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări în Sectorul 4, lucrări de întreținere și mentenanță străzi, alei, parcări pe raza sectorului 4, lucrări de drumuri în Sectorul 6, servicii de proiectare tehnică, execuție lucrări de extindere rețele alimentare cu apă, canalizare menajeră și pluvială, precum și servicii de asistență în Sectorul 6.

În paralel, desfășurăm lucrări de sistematizare și optimizare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, inclusiv terasamente pentru remedierea defecțiunilor, pentru unul dintre cei mai importanți furnizori de gaze naturale.

Simultan, am demarat proiecte noi, cum ar fi extinderea rețelelor de alimentare cu apă și extinderea rețelelor de canalizare în orașul Fundulea și comuna Ileana, județul Călărași, precum și înființarea și extinderea rețelelor cu apă și canalizare în Băleni, Bucșani, Finta din județul Dâmbovița.

Printre alte contracte semnificative, se numără proiectarea, asistența tehnică și execuția lucrărilor pentru implementarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în satele Mărăcineni, Căpățânești și Potoceni din județul Buzău, înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Vulturu din județul Vrancea și extinderea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Târgu Secuiesc. Totodată, derulăm proiecte de reabilitare a sistemului de termoficare în Capitală.

Principalul obstacol cu care ne confruntăm în gestionarea acestor proiecte este coordonarea complexă a resurselor umane și a materialelor, mai ales în contextul dinamic al scumpirilor recente din piață si a lipsei de personal calificat. Asigurarea calității lucrărilor, respectarea termenelor și obținerea aprobărilor necesare sunt aspecte esențiale în fiecare proiect. De asemenea, avem grijă să respectăm toate normele de mediu și siguranță pentru a ne asigura că proiectele noastre contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

Așadar, pe lângă proiectele multianuale, sunteți implicați și în acorduri-cadru pe termen lung pentru modernizarea infrastructurii urbane. Cum vedeți evoluția dezvoltării infrastructurii urbane în țara noastră?

Dezvoltarea infrastructurii reprezintă o preocupare semnificativă pentru România și ne bucurăm că putem contribui la acest proces. Suntem implicați în proiecte care acoperă întreținerea și modernizarea străzilor, parcărilor, reabilitarea și extinderea rețelelor de apă, canalizare și gaze naturale precum și reabilitarea sistemului de termoficare din București.

Observăm o tendință crescută spre digitalizare și inovare, cu accent pe sustenabilitate și eficiență energetică. Cu investiții corespunzătoare în infrastructură și planificare strategică, suntem optimiști în ceea ce privește transformarea orașelor românești în medii mai sigure, mai inteligente și mai prietenoase cu mediul în viitorul apropiat.

Ne așteptăm ca evoluția dezvoltării infrastructurii urbane să continue și să se concentreze pe soluții durabile și inovatoare, pentru a satisface nevoile în creștere ale populației și pentru a îmbunătăți calitatea vieții în orașele noastre.

Care sunt direcțiile strategice pe care compania dvs. le va urma pe termen mediu și lung?

Pe termen mediu și lung, ne vom concentra pe extinderea prezenței pe segmentele care ne-au consacrat, urmărind totodată cu mare atenție noile tendințe în domeniul construcțiilor inginerești, explorarea de noi oportunități în domenii conexe, consolidarea inovației prin investiții în cercetare și dezvoltare, precum și pe creșterea sustenabilității operaționale prin implementarea practicilor de eficiență energetică și responsabilitate socială corporativă.

Ne dorim să continuăm să fim un jucător important pe piața construcțiilor inginerești și să contribuim la progresul României prin proiecte inovatoare. De asemenea, vom investi în resursele umane și în tehnologice pentru a ne menține competitivi în domeniu.