Loredana si Simion Apreutese, prin International Alexander, au devenit sponsorul oficial al Steaua Bucuresti, cel mai puternic brand din fotbalul romanesc.

Peste 20 companii independente fac parte din Holdingul fondat si condus de omul de afaceri, Simion Apreutese.

International Alexander, prima companie infiintata de Simion Apreutese in anul 2003, are sediul in Arad si este un nume de referinta in segmentul de transport si logistica pe pietele din Romania, Ungaria, Serbia si Germania.

In ultimii ani, compania a castigat nenumarate premii, printre care:

– Premiul pentru excelenta in logistica

– Compania de transport a anului

– Premiul pentru stabilitate financiara

– Premiul de popularitate

Toate aceste premii + multe altele, au fost posibile datorita unui management condus de Simion si Loredana Apreutese, bazat pe responsabilitate, munca in echipa si mai ales adaptare la cerintele din piata.