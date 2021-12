Ajuns la cea de-a 12-a ediție, concursul „Romanian Transport Company of the Year” și-a desemnat câștigătorul în cadrul unui eveniment ce a avut loc online. În acest an, locul I a mers la International Alexander, una din companiile de transport de referință din țară.

Podiumul competiției a fost completat de Dunca Expediții (locul II) și Ost Transport (locul III).

Primele două companii și-au adjudecat și premiile speciale în cadrul competiției. Astfel, premiul pentru Siguranță Rutieră și Premiul pentru Protecția Mediului au mers către Dunca Expediții, iar premiul pentru Stabilitate Financiară și Premiul pentru Popularitate au fost câștigate de International Alexander.

Juriul competiției care stabilește câștigătorii a fost alcătuit din reprezentanți ai autorităților, asociațiilor patronale și specialiști în transporturi.

Planuri de investiții

În anul 2020 potrivit listafirme.ro, compania a înregistrat o cifră de afaceri în valoare de peste 432 de milioane de lei și un profit care a depăși pragul de 28 de milioane de lei.

Unele dintre cele mai importante investiții pe care compania le-a realizat în ultimul an sunt “achiziția de companii din sectorul de transport și producție, înnoirea flotei de camioane și semiremorci, dar și extinederea rețelei de depozite logistice.” a declarat pentru Capital Loredana Apreutese, General Manager International Alexander.

Pentru anul 2021 International Alexander preconizează o cifră de afaceri de aproximativ 984 de milioane de lei și un profit de peste 24 de milioane de lei.

În ceea ce privește investițiile pentru 2021, acestea sunt dedicate sectorului IAH (International Alexander Holding) și se ridică la suma de 30 de milioane de euro. În plus, compania are bugetul de investiții pregătit inclusiv pentru anul 2022, an în care potrivit reprezentanților firmei vor investi aproximativ 10 milioane de euro pentru îmbunătățirea serviciilor.

International Alexander a fost înființată în anul 2003 și are capital 100% românesc. Compania este în prezent un 4PL, integrator independent de servicii de transport rutier, feroviar, maritim, aerian, transport de mașini, dar și servicii de depozitare, real estate și logistică integrată direct în fabricile clienților.

Compania deține o flotă de peste 450 camioane, van-uri și vehicule pentru transport și aproximativ 750 semiremorci.

Conducerea International Alexander caracterizează compania ca fiind “este o companie stabilă, ce s-a dezvoltat armonios de la an la an, reprezentată de cei peste 2500 angajați.”