În acest sens, Marilena Oprișanu, nutriționist dietetician, și-a dorit să le ofere oamenilor informații esențiale cu privire la alimentație și sănătate. Aceasta a dezvoltat o nouă serie de cursuri bazate pe conceptul de inteligență nutrițională.

De la calcularea necesarului energetic și până la susținerea longevității prin alimentație, aceste cursuri pot fi un mod simplu de a învăța rapid cum mâncarea poate fi o sursă de sănătate pentru tine și familia ta, conform Infofinanciar .

Marilena Oprișanu este un om foarte pasionat care și-a început parcursul în lumea nutriției de peste 25 de ani. Pe vremea aceea, alimentația nu reprezenta un subiect important de discuție și nu era luată în calcul ca factor important pentru sănătate. Marilena a vrut să afle mai multe despre acest domeniu pentru a se putea bucura de mese sănătoase alături de familia ei. Ca profesie de bază, aceasta a urmat drumul comunicării și jurnalismului, având studii în acest sector. Dar, viața avea alte planuri pentru ea.

„A rămas tot timpul această pasiune pentru nutriție. Nu mi-am imaginat vreodată că poate să devină o profesie. Am crezut că o să rămână doar la stadiu de hobby, să îmi consiliez familia și prietenii. Însă, m-a însoțit acest har, astfel încât, la un moment dat în cariera mea de specialist în comunicare, am lucrat în Germania la o academie medicală unde se învăța medicină pe simulatoare medicale.

Mi-a plăcut foarte mult să fiu, practic, manager de proiect în tot ce înseamnă această inițiativă, o companie multinațională unică ca și abordare. Atunci am început să aprofundez și mai mult, am participat la toate cursurile. În paralel, am urmat o școală de nutriție holistică în Germania, o școală de 3 ani, care mi-a dat un drept de liberă practică pentru o abordare holistică și integrativă, în scopul de a face dietoterapie”, a explicat Marilena Oprișanu.