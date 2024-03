Întârzie pensiile! Valentin Ștefan, directorul Poștei Române, a spus că în anumite județe, pensionarii se vor confrunta cu întârzierea pensiilor. Motivul este greva poștașilor, care va avea loc săptămâna viitoare.

Acesta a asigurat însă că toate pensiile vor fi livrate până pe data de 15 aprilie.

Deci cam în zonele acestea. E greu să anticipăm ce o să se întâmple luni, dar noi ne așteptăm să existe sub 10% participanți la grevă din partea Poștei”, a declarat el pentru Antena 3 CNN .

Valentin Ștefan a spus, de asemenea, cum a decurs vizita sa în China.

Amintim că miercuri, pe 27 martie, a fost programată o întâlnire de mediere între reprezentanții companiei și cei ai sindicatului, care va fi intermediată de Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării.

El a subliniat că ministrul Cercetării a avut succes în facilitarea unor negocieri anterioare între conducerea companiei și sindicat. De asemenea, șeful CNPR a adăugat că dacă se va ajunge la un acord, contractul colectiv de muncă ar putea fi semnat în aceeași zi.

Directorul Poștei Române a adus în discuție nemulțumirile exprimate de sindicaliști în cadrul companiei, observând în același timp că, deși sindicatul a fost invitat la discuții de 47 de ori, acesta s-a prezentat doar de șapte ori, începând din luna decembrie a anului trecut.

„Contractul colectiv de muncă a expirat la 1 februarie. Conform legii, am demarat procedurile de negociere în luna decembrie. Au existat mai multe întâlniri. Noi am invitat sindicatul să participe de 47 de ori, sindicatul s-a prezentat de 7 ori în acest interval.

Discuţiile au fost destul de sterile pentru că nu am reuşit să spargem această primă revendicare în care sindicatul solicita 250 de milioane de lei în plus la fondul de salarii. Noi le spunem că nu avem banii aceştia, compania chiar nu are, e o companie care se autofinanţează, iar pe de altă parte nu ne permite legea bugetului de stat”, a spus el.