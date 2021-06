Senatul a votat desființarea Institutului Revoluției, condus până în acest an de Ion Iliescu. Votul a fost majoritar în favoarea acestui demers. Inițiativa de a pune lacăt pe Institutului Revoluției Române a aparținut USR PLUS – PNL. Proiectul a fost votat în procedură de urgență.

Proiectul urmează să fie trimis acum la Camera Deputaților, care este for decizional în acest caz.

„M-am apucat să scriu proiectul acesta de lege imediat ce Curtea Constituțională a admis cererea PSD-ului și a picat legea anterioară, pe care o votasem. Am decis să depunem, împreună cu colegii de la PNL, un nou proiect deoarece, din păcate pentru România, Ion Iliescu trăiește de pe urma sistemului ticăloșit pe care l-a creat. Am fost cu toții martori, acum câteva luni de zile, la încercarea patetică a Institutului de a se debarasa de Ion Iliescu: Institutul Revoluției Române nu-l mai recunoaște pe Ion Iliescu drept președinte. Nu e de ajuns. Institutul mistificării revoluției române trebuie să înceteze să mai funcționeze”, a spus senatorul USR PLUS Cristi Berea, unul dintre inițiatorii proiectului.

Ion Iliescu a plecat urgent

Institutul Revoluției Române a fost condus până în aprilie 2021 de Ion Iliescu. Acesta a demisionat imediat cum a aflat că proiectul de lege privind desființarea institutului a fost depus în Parlament. Noul preşedinte interimar al institutului, Alexandru Mironov, a decis să-l demită şi pe Gelu Voican Voiculescu din funcţia de director general al IRRD.

Institutul are ca obiect de activitate analiza ştiinţifică a premiselor, desfăşurării şi efectelor – în plan politic, economic şi social – ale Revoluţiei române din decembrie 1989, în scopul realizării unei imagini documentate, obiective şi cuprinzătoare asupra acestui eveniment cardinal din istoria contemporană a ţării noastre. Institutul Revoluției Române din Decembrie 1989 (IRRD) este o instituție înființată prin Legea 556/2004 cu scopul de a cerceta istoria Revoluției Române. Finanțarea sa este asigurată din bugetul de stat, ca un subcapitol al bugetului Senatului (art.8 din Legea 556/2004).

