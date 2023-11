Remus Ştefureac, director al companiei de cercetări sociale și marketing INSCOP, a oferit miercuri un interviu. El a vorbit despre opțiunile românilor pentru alegerile prezidențiale. Ştefureac spune că anul 2024 va fi unul dominat de aceste alegeri. În ceea ce privește încrederea românilor la nivelul personalităților politice, Mircea Geoană este, în prezent, în frunte.

Ştefureac susține că România se găsește într-un moment unic în istoria sa de după 1990. El spune că „nu am fost niciodată în alegerile prezidenţiale, din 1990 până în prezent, în situaţia de a avea un candidat independent cu o cotă mare de încredere”.

Sociologul a subliniat marea experiență politică și diplomatică pe care o pune la bătaie Mircea Geoană, și care îl recomandă pentru acest post.

„Mircea Geoană vine din această postură de politician cu vechime mare, era ambassador în SUA în mandatul de preşedinte al lui Emil Constantinescu, o carieră lungă, sigur, şi cu cicratici, un personaj reinventat prin prisma funcţiei deţinute la NATO. O altă chestiune care se tot discută, că niciun candidat independent nu are şanse pentru că nu are maşina de partid, structurile. Ceea ce se ignoră destul de mult (..) este că la alegerile prezidenţiale avem cam un million şi jumătate, două milioane de alegători în plus faţă de oricare alt scrutin. Vorbim de nişte milioane de votanţi care nu au nico legătură cu mobilizările de partid, nu îi interesează aşa ceva”, a explicat reprezentantul INSCOP.