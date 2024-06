Renumitul medic nutriţionist Mihaela Bilic avertizează asupra unui ingredient pe care ar trebui să îl evităm în salate. Deși mulți dintre noi îl considerăm esențial pentru gust, este important să fim atenți la cantitatea pe care o folosim.

Salatele sunt o sursă excelentă de fibre, vitamine și minerale, fiind recomandate pentru o dietă sănătoasă. Ele trebuie să conțină o varietate de legume și pot fi consumate fără rezerve, dar alegerea ingredientelor suplimentare trebuie făcută cu grijă.

Invitată în emisiunea „Frecvența Gustului” de la Europa FM, Mihaela Bilic a discutat despre cum arată farfuria ideală și despre cum putem pregăti o salată sănătoasă. Conform sfaturilor sale, legumele ar trebui să ocupe jumătate din porția unui adult, în timp ce, pentru copii, acestea nu ar trebui să depășească un sfert din farfurie.

Metoda de preparare a legumelor este, de asemenea, crucială. Gătitul excesiv poate duce la pierderea vitaminelor, în special vitamina C și vitamina B. Astfel, pentru a beneficia la maximum de proprietățile nutritive ale legumelor, este recomandat să evităm fierberea lor prelungită.

Medicul nutriţionist mai atrage atenția asupra importanței modului în care pregătim legumele în salatele noastre. Potrivit Mihaelei Bilic, alegerea legumelor pe jumătate gătite poate aduce beneficii semnificative în ceea ce privește conținutul de vitamine și nutrienți.

Nu este nicio problemă dacă legumele sunt mai crocante. Din contră, vom avea doar de câștigat pe partea de vitamine și nutrienți, explică Mihaela Bilic ea.

Un alt sfat important al nutriționistului se referă la folosirea uleiului în salate. Despre acest ingredient popular, Mihaela Bilic avertizează că poate fi „dușmanul mâncărurilor de legume”.

Deși uleiul de măsline sau de floarea soarelui conferă un gust aparte, nutriționistul recomandă să fie folosit cu mare atenție sau chiar evitat în salate. „O singură lingură e suficientă”, subliniază ea.

„Legumele, majoritatea, au sub 30 de calorii pe suta de grame. În schimb, o lingură de ulei are 100 de calorii și, atunci, fie că facem o salată, fie că facem o mâncare gătită, dacă am pus foarte mult ulei am stricat echilibrul nutrițional.

Uleiul este dușmanul mâncărurilor de legume. Evităm să prăjim legumele și să adăugăm mult ulei în tocănițe și salate”, încheie Mihaela Bilic.