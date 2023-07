ING Groep NV a decis să introducă o acțiune în instanță în care îl vizează pe He Jinbi, un renumit trader chinez de cupru şi fondatorul firmei Maike Metals International Co., pentru datorii neplătite în valoare de 147 milioane de dolari, transmite Bloomberg.

Acţiunea grupului bancar olandez vizează plăţile restante ale firmei Triway International Ltd., divizia de trading a firmei Maike, potrivit unor documente depuse la un tribunal superior din Hong Kong.

He Jinbi, fondatorul şi preşedintele firmei Maike Metals International Co., a fost acţionat în justiţie de banca olandeză pentru că nu şi-a onorat obligaţia de a rambursa datoria firmei Triway, care are sediul la Hong Kong.

Maike are criză de lichiditate

Acest proces ar putea complica şi mai mult restructurarea firmei Maike Metals International, după o criză de lichiditate la un trader care odată intermedia un sfert din importurile totale de cupru ale Chinei.

Pe de altă parte, pentru ING acest proces este şi ultima evoluţie în saga Maike. În luna aprilie a acestui an, banca olandeză a dat în judecată Industrial and Commercial Bank of China pentru că ar fi încălcat termenii contractuali, atunci când a eliberat documentele de export pentru tranzacţiile cu cupru fără a colecta plata.

Această încălcare a obligaţiilor contractuale ar fi provocat pierderi ING de pe urma metalelor vândute către Maike Metals de către Triway International. Maike Metals a folosit serviciile bancare ale ICBC, cea mai mare bancă comercială din China, în timp ce Triway folosea serviciile ING.

Cotațiile de cupru s-au prăbușit

Cu sediul în oraşul Xi’an din provincia chineză Shaanxi, Maike Metals International a fost afectat de carantinele repetate introduse în oraşul Xi’an precum şi de prăbuşirea cotaţiilor la cupru pe parcursul anului trecut.

De asemenea, băncile au devenit mai prudente când vine vorba de sectorul materiilor prime din China, ceea ce a creat noi presiuni asupra traderilor privaţi precum Maike Metals.

Triway International, o divizie deţinută în totalitate de Maike Metals International, face tranzacţii fizice cu metale şi derivate de la Hong Kong.

Banca olandeză i-a cerut lui He Jinbi să plătească datoriile firmei Triway în luna octombrie 2022, însă acesta din urmă nu a reuşit să îşi onoreze obligaţiile, se artă în acţiunea juridică.