Prezența COVID-19 în viața noastră accelerează rapid adoptarea de noi practici. Munca de acasă este posibilă și poate fi benefică pentru o gamă largă de profesii. ING Bank România a trecut de la o medie de 14% dintre persoane care lucrează de acasă la peste 95% în doar câteva zile, menținând fluxul de lucru și standardele obișnuite. Acest lucru a dus la o experiență de lucru de la domiciliu la o scală mai mare și la oportunitatea de a descoperi care sunt cele mai importante beneficii ale acestui proces digital.

“Lucrul de acasă pentru noi, cei de la ING Bank România, nu este o noutate, mai ales că din 2017 aplicăm metoda Agile și suntem familiarizați cu flexibilitatea în domeniul muncii. Ceea ce a fost nou a fost modul în care am reușit să lucrăm 95% de acasă peste noapte și să ne menținem standardele de lucru. A fost un efort valoros al echipei noastre și vreau să le mulțumesc tuturor pentru munca depusă. Avem norocul să avem o echipă digitală, responsabilă și flexibilă.

În această perioadă în care am lucrat într-o proporție atât de mare de acasă, ne-am adaptat: am avut o comunicare directă și constantă cu angajații noștri, pentru a le înțelege necesitățile, a fi aproape de ei și a trece peste această perioadă pe cât de ușor a fost posibil.”, a declarat Richard de Graaf, Head of Human Resources ING Bank Romania.

Măsuri pentru a eficientiza lucrul de acasă

Pentru început, a fost implementată la nivel local o soluție VPN pentru a le pune la dispoziţie aproape tuturor angajaţilor experienţa muncii de acasă. Toți angajații aveau deja laptopuri și telefoane mobile, dar 500 de monitoare le-au fost trimise acasă și, de asemenea, multe scaune, toate acestea pentru a face experiența muncii de acasă cât mai plăcută și confortabilă.

Sucursalele ING au acum o soluție de lucru de la domiciliu pentru prima dată. Totodată, am redus programul de lucru până la ora 15:00. După aceea, a fost lansat un nou instrument de comunicare internă – Yammer – și în doar două săptămâni au fost 1.325 de utilizatori activi, dintr-un număr total de peste 2.500 de angajați, care folosesc zilnic acest instrument pentru a interacționa și pentru a menține distractiv mediul profesional. Conversațiile deschise sunt recurente pentru a rămâne informați și conectați. Spre exemplu, au fost purtate discuții cu directorul general al ING, Mihaela Bîtu, despre planurile băncii, sau cu macroeconomistul Valentin Tătaru, despre așteptările pentru perioada următoare.

Câteva lucruri învățate din experienţa lucrului de acasă

Un sondaj intern realizat cu angajații ING Bank România în luna aprilie, referitor la experiența lor de lucru de acasă, a descoperit că aceasta a avut un impact pozitiv important asupra echilibrului dintre viața profesională şi cea personală (mai mult timp petrecut cu familia, noi obiceiuri, timp pentru muncă vs. timp pentru relaxare etc.), absenţa deplasării la muncă (nu mai există timpul ocupat de drumul către și de la birou), productivitatea (mediile casnice mai liniștite oferă mai puține întreruperi și distrageri) și colaborare (cu echipa, folosind instrumente de colaborare online).

În același timp, când au fost întrebați care sunt provocările cu care se confruntă, mulți dintre angajați au spus că le lipsesc colegii, faptul că nu au un spațiu de lucru dedicat și dificultățile de a lucra singuri.

Ce urmează?

Putem considera această perioadă drept un indicator al modului în care vom lucra în viitor? Este aceasta o nouă revoluție industrială care va schimba modul în care lucrăm și comportamentele noastre la locul de muncă?

“Pentru noi, cei de la ING Bank România, prioritar va fi să avem o comunicare directă și constantă cu angajații noștri, «să le luăm pulsul» și să ne adaptăm la necesitățile lor. Prin urmare, la sfârșitul acestui an, ING va scădea procentul de angajați care pot fi la birou la 60%, iar 40% vor putea lucra de acasă sau vor fi în vacanță. Perioada aceasta ne-a dovedit că putem lucra în număr mare de acasă, că pentru unii dintre colegi aceasta este o soluție preferată și vom continua să lucrăm de acasă într-o proporție mai mare decât înainte. Important este să ne menținem angajații implicaţi, motivați și în siguranță.”, a afirmat Richard de Graaf, Head of Human Resources ING Bank Romania.