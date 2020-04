Începând din aprilie,ING Bank Romania le oferă clienților un nou serviciu care le permite să economisească bani în cel mai simplu mod, în timp ce cheltuiesc: Round Up. Această opțiune este disponibilă pentru clienții ING care sunt și utilizatori ai ING Home’Bank. Serviciul Round Up poate fi activat sau dezactivat din secțiunea alocată conturilor de economii.

După ce serviciul a fost activat de către clientul ING Bank, suma în lei plătită cu cardul de debit, cu telefonul mobil la un POS sau online va fi rotunjită până la următorul multiplu de 5. Diferența va fi mutată din contul lor curent în cel de economii sau într-un cont de economii nou, creat online. De exemplu, dacă clientul plătește 17 lei, economisești 3 lei cu Round Up sau dacă plata este de 83 de lei, banii economisiți sunt 2 lei. Clienții au acces la economiile lor în orice moment și pot transfera suma economisită din contul de economii în cel curent.

În plus, clienții ING Bank pot alege să înmulțească suma care intră în contul lor de economii de două ori, de cinci sau de 10 ori, ceea ce înseamnă că și mai repede. Pentru multiplicatorul x5 și x10, se poate seta o limită lunară în aplicația ING Home’Bank. În cazul în care nu există bani în contul curent, suma Round Round nu va fi debitată astfel încât clientul să nu rămână cu un deficit. Mai mult, clienții primesc o dobândă de 1% pe an pentru economiile lor. Activarea și utilizarea serviciului Round Up nu te costă nimic.

„Vrem să ajutăm clienții ING să economisească bani ușor, automat și aflându-se în control total”

„Desigur, trecem printr-o perioadă dificilă și economiile sunt mai importante ca niciodată. Vrem să ajutăm clienții ING să economisească bani ușor, automat și aflându-se în control total pe întregul parcurs al procesului, chiar și atunci când cheltuiesc bani. Toți clienții noștri efectuează plăți, dar doar o treime economisesc – acest serviciu este de fapt un beneficiu al acestor plăți, fiindcă ele te ajută să economisești.

În 2019, au existat mai mulți clienți care au avut încredere în ING și au economisit mai mult decât în anii precedenți. Importanța acestor economii, recurente sume mici care reprezintă un obicei, s-a dovedit esențială și vrem să îi ajutăm pe clienți să dezvolte aceste comportamente sănătoase și să fie și mai conștienți de sănătatea lor financiară în perioada următoare”, a declarat Javier Montes Pita, Head of Retail, ING Bank Romania.

Serviciul Round Up este cu atât mai relevant pentru piața locală cu cât 69% dintre români au declarat că rămân fără bani înainte de a obține următorul salariu și că nu pot economisi din cauza veniturilor mici, potrivit unui studiu internațional ING lansat la sfârșitul anului trecut. Economiile recomandate pe care ar trebui să le avem pentru cheltuieli neprevăzute se ridică la între trei și șase salarii lunare.